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وفاة "ابن حنيظل"

توفي محمد بن علي بن حنيظل القريني، بعد معاناة من المرض، وقد أقيمت الصلاة على الفقيد في مقبرة المنصورية يوم أمس الجمعة، الفقيد خال رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وصادق العزاء لأبنائه وكافة أسرته.
للعزاء عبر الهاتف/
تركي بن محمد بن علي / 0550121812
نواف بن محمد بن علي/ 0591816435
ناصر محمد أبن حنيظل /0505488868
إنا لله وإنا له راجعون.

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وفاة "ابن حنيظل"
سبق

توفي محمد بن علي بن حنيظل القريني، بعد معاناة من المرض، وقد أقيمت الصلاة على الفقيد في مقبرة المنصورية يوم أمس الجمعة، الفقيد خال رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وصادق العزاء لأبنائه وكافة أسرته.
للعزاء عبر الهاتف/
تركي بن محمد بن علي / 0550121812
نواف بن محمد بن علي/ 0591816435
ناصر محمد أبن حنيظل /0505488868
إنا لله وإنا له راجعون.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
03:17 PM

وفاة "ابن حنيظل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
209

توفي محمد بن علي بن حنيظل القريني، بعد معاناة من المرض، وقد أقيمت الصلاة على الفقيد في مقبرة المنصورية يوم أمس الجمعة، الفقيد خال رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وصادق العزاء لأبنائه وكافة أسرته.
للعزاء عبر الهاتف/
تركي بن محمد بن علي / 0550121812
نواف بن محمد بن علي/ 0591816435
ناصر محمد أبن حنيظل /0505488868
إنا لله وإنا له راجعون.

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