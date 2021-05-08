وفاة "ابن حنيظل"

توفي محمد بن علي بن حنيظل القريني، بعد معاناة من المرض، وقد أقيمت الصلاة على الفقيد في مقبرة المنصورية يوم أمس الجمعة، الفقيد خال رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وصادق العزاء لأبنائه وكافة أسرته.

للعزاء عبر الهاتف/

تركي بن محمد بن علي / 0550121812

نواف بن محمد بن علي/ 0591816435

ناصر محمد أبن حنيظل /0505488868

إنا لله وإنا له راجعون.