أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا. وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-13 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 01:30 PM

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ5 مساء





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.