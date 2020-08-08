أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 278 حالة
تسجيل 466 حالة إصابة جديدة
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و12 حالة وفاة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 193 وفي أستراليا إلى 278 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل عدد الإصابات بفيروس كوورنا في أستراليا إلى 20272 حالة تعافى منها 11315 شخصًا.
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 278 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-08
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و12 حالة وفاة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 193 وفي أستراليا إلى 278 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل عدد الإصابات بفيروس كوورنا في أستراليا إلى 20272 حالة تعافى منها 11315 شخصًا.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:28 AM
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 278 حالة
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و12 حالة وفاة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 193 وفي أستراليا إلى 278 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل عدد الإصابات بفيروس كوورنا في أستراليا إلى 20272 حالة تعافى منها 11315 شخصًا.