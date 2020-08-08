أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 278 حالة

تسجيل 466 حالة إصابة جديدة

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و12 حالة وفاة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 193 وفي أستراليا إلى 278 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل عدد الإصابات بفيروس كوورنا في أستراليا إلى 20272 حالة تعافى منها 11315 شخصًا.