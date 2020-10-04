لأول مرة منذ 5 أشهر.. إصابات #كورونا اليومية دون الـ 400 حالة

"الصحة" أعلنت اليوم عن تسجيل 390 إصابة والإجمالي 336387 حالة

سجلت إصابات كورونا اليومية في المملكة والمعلنة اليوم أقل من 400 حالة، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 336387 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 511 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 321485 حالة ولله الحمد.