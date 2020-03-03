"ودّعنا الدم" .. الزعاق: غداً أول موسم العقرب الدسم .. برد "بياع الخبل عباته"
قال: تنتشر الأمراض الموسمية الزكام والحساسية .. ظهرها صيف وليلها شتاء
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر عقرب الدم، وغداً الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة المسماة "الدسم".
وأوضح عبر "تويتر"، أن في هذا الموسم 4 أمور: برد "بياع الخبل عباته"، وأمطار المراريح (الصيفية)، وخاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، كما تنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، والأمر الرابع صباحها وعصرها "معتدلة" وظهرها "صيف" وليلها "شتاء".
"ودّعنا الدم" .. الزعاق: غداً أول موسم العقرب الدسم .. برد "بياع الخبل عباته"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-03
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر عقرب الدم، وغداً الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة المسماة "الدسم".
وأوضح عبر "تويتر"، أن في هذا الموسم 4 أمور: برد "بياع الخبل عباته"، وأمطار المراريح (الصيفية)، وخاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، كما تنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، والأمر الرابع صباحها وعصرها "معتدلة" وظهرها "صيف" وليلها "شتاء".
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:44 AM
"ودّعنا الدم" .. الزعاق: غداً أول موسم العقرب الدسم .. برد "بياع الخبل عباته"
قال: تنتشر الأمراض الموسمية الزكام والحساسية .. ظهرها صيف وليلها شتاء
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر عقرب الدم، وغداً الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة المسماة "الدسم".
وأوضح عبر "تويتر"، أن في هذا الموسم 4 أمور: برد "بياع الخبل عباته"، وأمطار المراريح (الصيفية)، وخاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، كما تنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، والأمر الرابع صباحها وعصرها "معتدلة" وظهرها "صيف" وليلها "شتاء".