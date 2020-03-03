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"ودّعنا الدم" .. الزعاق: غداً أول موسم العقرب الدسم .. برد "بياع الخبل عباته"

قال: تنتشر الأمراض الموسمية الزكام والحساسية .. ظهرها صيف وليلها شتاء

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر عقرب الدم، وغداً الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة المسماة "الدسم".

وأوضح عبر "تويتر"، أن في هذا الموسم 4 أمور: برد "بياع الخبل عباته"، وأمطار المراريح (الصيفية)، وخاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، كما تنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، والأمر الرابع صباحها وعصرها "معتدلة" وظهرها "صيف" وليلها "شتاء".

عقرب الدم موسم العقرب حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ودّعنا الدم" .. الزعاق: غداً أول موسم العقرب الدسم .. برد "بياع الخبل عباته"
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر عقرب الدم، وغداً الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة المسماة "الدسم".

وأوضح عبر "تويتر"، أن في هذا الموسم 4 أمور: برد "بياع الخبل عباته"، وأمطار المراريح (الصيفية)، وخاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، كما تنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، والأمر الرابع صباحها وعصرها "معتدلة" وظهرها "صيف" وليلها "شتاء".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:44 AM

"ودّعنا الدم" .. الزعاق: غداً أول موسم العقرب الدسم .. برد "بياع الخبل عباته"

قال: تنتشر الأمراض الموسمية الزكام والحساسية .. ظهرها صيف وليلها شتاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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25,146

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر عقرب الدم، وغداً الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة المسماة "الدسم".

وأوضح عبر "تويتر"، أن في هذا الموسم 4 أمور: برد "بياع الخبل عباته"، وأمطار المراريح (الصيفية)، وخاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، كما تنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، والأمر الرابع صباحها وعصرها "معتدلة" وظهرها "صيف" وليلها "شتاء".

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