بتكليف من وزير الداخلية.."السكيت" مديراً للمالية والإدارية بالوزارة

أمر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتكليف علي بن محمد السكيت مديرًا عامًا للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.



وقدّم "السكيت" شكره للقيادة الرشيدة هذه الثقة وعلى ما يجده أبناؤهم في الوزارة والقطاعات الأمنية كافة من دعم وتوجيه ومتابعة، داعياً الله، أن يكون هذا التكليف إلى المزيد من التقدم بما يخدم الدين والوطن والقيادة.