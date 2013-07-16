النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتكليف من وزير الداخلية.."السكيت" مديراً للمالية والإدارية بالوزارة

أمر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتكليف علي بن محمد السكيت مديرًا عامًا للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

وقدّم "السكيت" شكره للقيادة الرشيدة هذه الثقة وعلى ما يجده أبناؤهم في الوزارة والقطاعات الأمنية كافة من دعم وتوجيه ومتابعة، داعياً الله، أن يكون هذا التكليف إلى المزيد من التقدم بما يخدم الدين والوطن والقيادة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
بتكليف من وزير الداخلية.."السكيت" مديراً للمالية والإدارية بالوزارة
سبق

أمر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتكليف علي بن محمد السكيت مديرًا عامًا للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

وقدّم "السكيت" شكره للقيادة الرشيدة هذه الثقة وعلى ما يجده أبناؤهم في الوزارة والقطاعات الأمنية كافة من دعم وتوجيه ومتابعة، داعياً الله، أن يكون هذا التكليف إلى المزيد من التقدم بما يخدم الدين والوطن والقيادة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
04:15 PM

بتكليف من وزير الداخلية.."السكيت" مديراً للمالية والإدارية بالوزارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
498

أمر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتكليف علي بن محمد السكيت مديرًا عامًا للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

وقدّم "السكيت" شكره للقيادة الرشيدة هذه الثقة وعلى ما يجده أبناؤهم في الوزارة والقطاعات الأمنية كافة من دعم وتوجيه ومتابعة، داعياً الله، أن يكون هذا التكليف إلى المزيد من التقدم بما يخدم الدين والوطن والقيادة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,069
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,920
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,027
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,861

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة