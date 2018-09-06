المخاطر تتزايد.. محتجون يغلقون ميناء "أم قصر" قرب البصرة العراقية

في واحدة من أسوأ الاضطرابات في مدن الجنوب منذ أشهر

واصل المحتجون بالعراق، اليوم الخميس، إغلاق مدخل ميناء البضائع، بأم قصر قرب البصرة، بعدما امتدت المظاهرات إلى الميناء مساء أمس الأربعاء، الأمر الذي يزيد المخاطر في واحدة من أسوأ الاضطرابات في مدن جنوب العراق منذ أشهر.

ونقلت "رويترز" عن موظفين في الميناء ومسؤولين محليين، أن المحتجين أغلقوا الميناء الذي يستقبل واردات العراق من الحبوب، والزيوت النباتية، وشحنات السكر.

ولم يتضح حتى الآن تأثير الاضطراب على عمليات الميناء.