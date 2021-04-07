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مقتل أسرة مسلمة بالولايات المتحدة.. والشرطة تعلن مفاجأة صادمة

مكوّنة من 6 أفراد والتحقيقات مازالت جارية وتمّ التحفظ على سلاح الجريمة

عثرت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس، أمس، على أسرة مسلمة من بنجلاديش مكوّنة من 6 أفراد مقتولين في منزلهم بإحدى ضواحي مدينة دالاس.

ويعتقد المحققون أن الجريمة التي هزت الولاية عملية "انتحار وقتل" نفّذها الشقيقان تانفير وفرحان (21 – 19 عاماً)؛ حيث قاما بقتل أفراد الأسرة ومن ثم الانتحار.

وذكر متحدث الشرطة أن التحقيقات مازالت جارية وتمّ التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، مشيراً إلى أن تانفير اتفق مع شقيقه فرحان على تنفيذ الجريمة، حيث إن الأول كتب منشوراً مطولاً على إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه وشقيقه لديهما خطة لقتل أسرتهما.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الضحايا هم: الجدة نيسا (77 عاماً) التي كانت في زيارة مؤقتة للأسرة، حيث كان يُفترض أن تغادر الأسبوع الماضي الولايات المتحدة، إلا أن رحلتها تأجّلت بسبب فيروس كورونا، والأم إيرين إسلام (56 عاماً) والأب توحيد إسلام (54 عاماً) والابنة فاربين (19 عاماً) وهي توأم فرحان (19 عاماً) وشقيقهما الأكبر الذي خطط للجريمة تانفير (21 عاماً).

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مقتل أسرة مسلمة بالولايات المتحدة.. والشرطة تعلن مفاجأة صادمة
سبق

عثرت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس، أمس، على أسرة مسلمة من بنجلاديش مكوّنة من 6 أفراد مقتولين في منزلهم بإحدى ضواحي مدينة دالاس.

ويعتقد المحققون أن الجريمة التي هزت الولاية عملية "انتحار وقتل" نفّذها الشقيقان تانفير وفرحان (21 – 19 عاماً)؛ حيث قاما بقتل أفراد الأسرة ومن ثم الانتحار.

وذكر متحدث الشرطة أن التحقيقات مازالت جارية وتمّ التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، مشيراً إلى أن تانفير اتفق مع شقيقه فرحان على تنفيذ الجريمة، حيث إن الأول كتب منشوراً مطولاً على إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه وشقيقه لديهما خطة لقتل أسرتهما.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الضحايا هم: الجدة نيسا (77 عاماً) التي كانت في زيارة مؤقتة للأسرة، حيث كان يُفترض أن تغادر الأسبوع الماضي الولايات المتحدة، إلا أن رحلتها تأجّلت بسبب فيروس كورونا، والأم إيرين إسلام (56 عاماً) والأب توحيد إسلام (54 عاماً) والابنة فاربين (19 عاماً) وهي توأم فرحان (19 عاماً) وشقيقهما الأكبر الذي خطط للجريمة تانفير (21 عاماً).

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:40 PM

مقتل أسرة مسلمة بالولايات المتحدة.. والشرطة تعلن مفاجأة صادمة

مكوّنة من 6 أفراد والتحقيقات مازالت جارية وتمّ التحفظ على سلاح الجريمة

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خالد علي - الرياض
6
13,585

عثرت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس، أمس، على أسرة مسلمة من بنجلاديش مكوّنة من 6 أفراد مقتولين في منزلهم بإحدى ضواحي مدينة دالاس.

ويعتقد المحققون أن الجريمة التي هزت الولاية عملية "انتحار وقتل" نفّذها الشقيقان تانفير وفرحان (21 – 19 عاماً)؛ حيث قاما بقتل أفراد الأسرة ومن ثم الانتحار.

وذكر متحدث الشرطة أن التحقيقات مازالت جارية وتمّ التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، مشيراً إلى أن تانفير اتفق مع شقيقه فرحان على تنفيذ الجريمة، حيث إن الأول كتب منشوراً مطولاً على إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه وشقيقه لديهما خطة لقتل أسرتهما.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الضحايا هم: الجدة نيسا (77 عاماً) التي كانت في زيارة مؤقتة للأسرة، حيث كان يُفترض أن تغادر الأسبوع الماضي الولايات المتحدة، إلا أن رحلتها تأجّلت بسبب فيروس كورونا، والأم إيرين إسلام (56 عاماً) والأب توحيد إسلام (54 عاماً) والابنة فاربين (19 عاماً) وهي توأم فرحان (19 عاماً) وشقيقهما الأكبر الذي خطط للجريمة تانفير (21 عاماً).

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