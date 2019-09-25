النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني" يتوقع حالة جوية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة ابتداءً من غدٍ الخميس

قال إن الأمطار متفاوتة من مكان لآخر وتستمر عدة أيام مع فرصة نشوء سيول

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة جوية ممطرة ابتداءً من غدٍ الخميس، وتستمر عدة أيام - إن شاء الله - على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، والباحة، وجازان، والربع الخالي.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني"أنَ الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة نشوء سيول.

وأعلن "الحصيني" انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية #هيكا، وقال: تبقى التأثيرات غير المباشرة حيث ما زالت الفرصة موجودة -إن شاء الله - لتشكل سحبًا ممطرة على أجزاء من سلطنة عمان، والإمارات، مع اندفاع كمية جيدة نواحي أجزاء من الربع الخالي، وجنوب المملكة، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني" يتوقع حالة جوية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة ابتداءً من غدٍ الخميس
سبق

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة جوية ممطرة ابتداءً من غدٍ الخميس، وتستمر عدة أيام - إن شاء الله - على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، والباحة، وجازان، والربع الخالي.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني"أنَ الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة نشوء سيول.

وأعلن "الحصيني" انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية #هيكا، وقال: تبقى التأثيرات غير المباشرة حيث ما زالت الفرصة موجودة -إن شاء الله - لتشكل سحبًا ممطرة على أجزاء من سلطنة عمان، والإمارات، مع اندفاع كمية جيدة نواحي أجزاء من الربع الخالي، وجنوب المملكة، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة عليها.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
11:00 PM

"الحصيني" يتوقع حالة جوية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة ابتداءً من غدٍ الخميس

قال إن الأمطار متفاوتة من مكان لآخر وتستمر عدة أيام مع فرصة نشوء سيول

A A A
فهد العتيبي - الرياض
3
16,753

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة جوية ممطرة ابتداءً من غدٍ الخميس، وتستمر عدة أيام - إن شاء الله - على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، والباحة، وجازان، والربع الخالي.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني"أنَ الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة نشوء سيول.

وأعلن "الحصيني" انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية #هيكا، وقال: تبقى التأثيرات غير المباشرة حيث ما زالت الفرصة موجودة -إن شاء الله - لتشكل سحبًا ممطرة على أجزاء من سلطنة عمان، والإمارات، مع اندفاع كمية جيدة نواحي أجزاء من الربع الخالي، وجنوب المملكة، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة عليها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,150
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,728

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة