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للمرة الثالثة في 3 سنوات.. تركيا تحضر لاجتياح شمال سوريا

كثفت تحذيراتها حول العملية في الأيام الأخيرة

اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم (الخميس)، مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة شرقي نهر الفرات في سوريا، في حين كثفت أنقرة تحذيراتها من بدء عملية عبر الحدود.

وبحسب "رويترز"، جاء الاجتماع بعد يوم من إعلان تركيا أنها ستبدأ هجومًا ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة.

وأشارت تركيا للمرة الأولى إلى العملية، التي من شأنها أن تكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاث سنوات، على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من العام لكن جرى تعليقها لاحقًا.

وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب مزمع من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا تكون على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا يجري إخلاؤها من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الثالثة في 3 سنوات.. تركيا تحضر لاجتياح شمال سوريا
سبق

اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم (الخميس)، مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة شرقي نهر الفرات في سوريا، في حين كثفت أنقرة تحذيراتها من بدء عملية عبر الحدود.

وبحسب "رويترز"، جاء الاجتماع بعد يوم من إعلان تركيا أنها ستبدأ هجومًا ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة.

وأشارت تركيا للمرة الأولى إلى العملية، التي من شأنها أن تكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاث سنوات، على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من العام لكن جرى تعليقها لاحقًا.

وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب مزمع من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا تكون على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا يجري إخلاؤها من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:57 PM

للمرة الثالثة في 3 سنوات.. تركيا تحضر لاجتياح شمال سوريا

كثفت تحذيراتها حول العملية في الأيام الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,361

اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم (الخميس)، مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة شرقي نهر الفرات في سوريا، في حين كثفت أنقرة تحذيراتها من بدء عملية عبر الحدود.

وبحسب "رويترز"، جاء الاجتماع بعد يوم من إعلان تركيا أنها ستبدأ هجومًا ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة.

وأشارت تركيا للمرة الأولى إلى العملية، التي من شأنها أن تكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاث سنوات، على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من العام لكن جرى تعليقها لاحقًا.

وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب مزمع من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا تكون على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا يجري إخلاؤها من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

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