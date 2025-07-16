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روسيا تتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس

"نوفاك" أشار إلى تحسن بمقدار 10%

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس (آب)، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وذكر "نوفاك" أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم ذكروا أن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.

وقلصت "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، إنتاج النفط منذ مايو (أيار) بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أي عشرة بالمئة من المعروض العالم، وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول).

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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روسيا تتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس
سبق

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس (آب)، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وذكر "نوفاك" أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم ذكروا أن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.

وقلصت "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، إنتاج النفط منذ مايو (أيار) بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أي عشرة بالمئة من المعروض العالم، وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول).

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:50 PM

روسيا تتوقع تعافياً كبيراً للطلب على النفط في أغسطس

"نوفاك" أشار إلى تحسن بمقدار 10%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، تعافياً كبيراً للطلب العالمي على النفط في أغسطس (آب)، وأن يتحسن إلى عشرة في المئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وذكر "نوفاك" أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يومياً قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 في المئة في أبريل (نيسان)، وفقاً لـ"رويترز".

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس، بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم ذكروا أن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.

وقلصت "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، إنتاج النفط منذ مايو (أيار) بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أي عشرة بالمئة من المعروض العالم، وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول).

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