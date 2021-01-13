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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية للروهينجا في بنجلاديش

كل منها يحوي السكر والعدس والزيت والملح والأرز وغيرها من الأصناف

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تأمين وتوزيع المواد الغذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش؛ تلبيةً للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعماً لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

وقام فريق المركز أمس الأول بتوزيع 43 طناً و200 كيلوجرام من السلال الغذائية استفاد منها 9.000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية مثل: السكر والعدس والزيت والملح والأرز وغيرها من الأصناف التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.

يُذكر أن المركز دشّن الشهر الماضي هذا المشروع والذي سيُنفذ في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش يستفيد منه أكثر من 120 ألف فرد من اللاجئين والمجتمع المستضيف.


ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية للروهينجا في بنجلاديش
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تأمين وتوزيع المواد الغذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش؛ تلبيةً للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعماً لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

وقام فريق المركز أمس الأول بتوزيع 43 طناً و200 كيلوجرام من السلال الغذائية استفاد منها 9.000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية مثل: السكر والعدس والزيت والملح والأرز وغيرها من الأصناف التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.

يُذكر أن المركز دشّن الشهر الماضي هذا المشروع والذي سيُنفذ في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش يستفيد منه أكثر من 120 ألف فرد من اللاجئين والمجتمع المستضيف.


ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
03:29 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية للروهينجا في بنجلاديش

كل منها يحوي السكر والعدس والزيت والملح والأرز وغيرها من الأصناف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تأمين وتوزيع المواد الغذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش؛ تلبيةً للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعماً لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

وقام فريق المركز أمس الأول بتوزيع 43 طناً و200 كيلوجرام من السلال الغذائية استفاد منها 9.000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية مثل: السكر والعدس والزيت والملح والأرز وغيرها من الأصناف التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.

يُذكر أن المركز دشّن الشهر الماضي هذا المشروع والذي سيُنفذ في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش يستفيد منه أكثر من 120 ألف فرد من اللاجئين والمجتمع المستضيف.


ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.

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