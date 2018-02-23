البلوشي لـ"سبق": قبائل البلوش ترفض تصرفات تنظيم الحمدين المارق

أكد أحد مشايخ القبائل البلوشية في الخليج الشيخ محمد رستم البلوشي لـ"سبق"، استنكار قبائلهم وأبنائها ورفضهم القاطع للمواقف المستمرة والمشينة الصادرة من تنظيم الحمدين تجاه المملكة والإمارات والبحرين موجهاً رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه المساس بدول الخليج وأمنها.



وقال البلوشي لـ"سبق: "لا يخفى على أحد ما تعيشه منطقتنا الخليجية حفظها الله من توتر وأزمة قائمة مع تنظيم الحمدين المارق عن منظومة البيت الخليجي المتوحد، ونحن لا نرغب في التهديد، ولكن نود توجيه رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بدول الخليج وأمنها كائناً من كان وبأننا سنكون السد المنيع بالمال والنفس والولد لمن بايعناهم على السمع والطاعة".



وأضاف البلوشي: "كما نعبر عن استنكارنا ورفضنا القاطع لموقف العداء الواضح والصريح من التنظيم المارق ضد دولنا الخليجية، وضد حكامنا وشيوخنا -حفظهم الله-، فنحن أبناء البلوش ولائنا ثابت لولاة أمرنا منذ الأزل، ونقف موقفاً واضحاً وصريحاً ضد كل من تطاول على حكامنا ووطننا الخليجي وشعبنا وضد كل الأعمال التي تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج".



وتابع البلوشي: "نحذر كل من يتطاول ويتجرأ على قادتنا - قادة الخليج - ونعتبر مكانتهم بمثابة الخط الأحمر، اسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا وشعوبنا الخليجية والمقيمين في هذه الأراضي الطيبة وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان".



وأكد البلوشي أن أبناء البلوش موجودون في مختلف أنحاء الجزيرة العربية وكذلك موجودون في إفريقيا وآسيا وأوروبا وفي جميع بلدان العالم وتقدر أعدادهم بالملايين وأنهم على أهبة الاستعداد لافتداء حكام الخليج بالمال والولد تقديراً لما بذلوه ويبذلونه دوماً وعلى وقفتهم الأخوية والصادقة مع إخوانهم أبناء البلوش في جميع الدول الخليجية.