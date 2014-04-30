"الأرصاد": سحب رعدية بـ4 مناطق وكتلة هوائية بـ5 أخرى

قالت: مع سماء غائمة جزئياً وتسبق بنشاط للرياح السطحية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة مع تكوّن للسحب الرعدية تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، نجران، جازان)، فيما تؤثر كتلة هوائية معتدلة الحرارة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.