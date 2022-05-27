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خلال نصف ساعة.. دوريات أمن حائل تُحرر طفلة من خاطفها

بلاغ واشتباه ومطاردة تنتهي بتوقيف الجاني وإحالته للجهات الأمنية

أحبط رجال دوريات الأمن بحائل، خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ، عملية اختطاف طفلة سعودية (8 سنوات)، من أمام منزل عائلتها في حي الوسيطاء وقت الإفطار أمس الأحد.

وكانت عمليات دوريات الأمن بحائل قد تَلَقّت بلاغًا من مقيم عربي، يفيد باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بحي الوسيطاء بحائل، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها.

وبعد تلقي البلاغ بأوصاف السيارة وسائقها؛ سارعت دوريات الأمن بالبحث، ورصدت سيارة تسير بسرعة عالية، على الدائري الغربي ويظهر على سائقها كثرة الحركة؛ فيما تظهر بعض الملامح من السائق والسيارة التي تم الإبلاغ عنها، وبالاقتراب منها اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي؛ فتمت متابعته، وبتضييق الخناق عليه على طريق "حائل- بقعاء"، وتمت السيطرة عليه.

وبحسب شهود عيان؛ فإن أربعة من رجال دوريات الأمن بحائل، ترجلوا من دورياتهم بسرعة عالية، وقبضوا على السائق السعودي وحرروا الطفلة.

وتم تسليم الطفلة لذويها؛ فيما تم إحالة السائق للجهات الأمنية ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تصرفه ذلك.

تواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة حائل، الرائد سامي الشمري، دون رد حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال نصف ساعة.. دوريات أمن حائل تُحرر طفلة من خاطفها
سبق

أحبط رجال دوريات الأمن بحائل، خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ، عملية اختطاف طفلة سعودية (8 سنوات)، من أمام منزل عائلتها في حي الوسيطاء وقت الإفطار أمس الأحد.

وكانت عمليات دوريات الأمن بحائل قد تَلَقّت بلاغًا من مقيم عربي، يفيد باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بحي الوسيطاء بحائل، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها.

وبعد تلقي البلاغ بأوصاف السيارة وسائقها؛ سارعت دوريات الأمن بالبحث، ورصدت سيارة تسير بسرعة عالية، على الدائري الغربي ويظهر على سائقها كثرة الحركة؛ فيما تظهر بعض الملامح من السائق والسيارة التي تم الإبلاغ عنها، وبالاقتراب منها اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي؛ فتمت متابعته، وبتضييق الخناق عليه على طريق "حائل- بقعاء"، وتمت السيطرة عليه.

وبحسب شهود عيان؛ فإن أربعة من رجال دوريات الأمن بحائل، ترجلوا من دورياتهم بسرعة عالية، وقبضوا على السائق السعودي وحرروا الطفلة.

وتم تسليم الطفلة لذويها؛ فيما تم إحالة السائق للجهات الأمنية ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تصرفه ذلك.

تواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة حائل، الرائد سامي الشمري، دون رد حتى الآن.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:29 PM

خلال نصف ساعة.. دوريات أمن حائل تُحرر طفلة من خاطفها

بلاغ واشتباه ومطاردة تنتهي بتوقيف الجاني وإحالته للجهات الأمنية

A A A
خالد السليمي - حائل
20
23,120

أحبط رجال دوريات الأمن بحائل، خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ، عملية اختطاف طفلة سعودية (8 سنوات)، من أمام منزل عائلتها في حي الوسيطاء وقت الإفطار أمس الأحد.

وكانت عمليات دوريات الأمن بحائل قد تَلَقّت بلاغًا من مقيم عربي، يفيد باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بحي الوسيطاء بحائل، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها.

وبعد تلقي البلاغ بأوصاف السيارة وسائقها؛ سارعت دوريات الأمن بالبحث، ورصدت سيارة تسير بسرعة عالية، على الدائري الغربي ويظهر على سائقها كثرة الحركة؛ فيما تظهر بعض الملامح من السائق والسيارة التي تم الإبلاغ عنها، وبالاقتراب منها اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي؛ فتمت متابعته، وبتضييق الخناق عليه على طريق "حائل- بقعاء"، وتمت السيطرة عليه.

وبحسب شهود عيان؛ فإن أربعة من رجال دوريات الأمن بحائل، ترجلوا من دورياتهم بسرعة عالية، وقبضوا على السائق السعودي وحرروا الطفلة.

وتم تسليم الطفلة لذويها؛ فيما تم إحالة السائق للجهات الأمنية ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تصرفه ذلك.

تواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة حائل، الرائد سامي الشمري، دون رد حتى الآن.

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