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شديد الحرارة وسحب وأتربة مثارة.. هذه توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء

التقرير اليومي يوضّح حركة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، كذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وقالت الهيئة: يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة يُصحَب برياح نشطة على المنطقة الشرقية.

وتابعت: كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 46كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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شديد الحرارة وسحب وأتربة مثارة.. هذه توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، كذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وقالت الهيئة: يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة يُصحَب برياح نشطة على المنطقة الشرقية.

وتابعت: كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 46كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
08:17 AM

شديد الحرارة وسحب وأتربة مثارة.. هذه توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء

التقرير اليومي يوضّح حركة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران، كذلك على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وقالت الهيئة: يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة يُصحَب برياح نشطة على المنطقة الشرقية.

وتابعت: كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 46كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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