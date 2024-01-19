"سبق" في أسبوع: تقديم الاختبارات.. ويوم "لن يُنسى" لرئيس وزراء اليابان بالعلا.. و"برد الرياض" يفوق أوروبا

أسبوع حافل بالأحداث الاجتماعية والاقتصادية والرياضية

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية عدة في الكثير من المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، كانت محل اهتمام الشارع السعودي، وتفاعل معها الكثيرون، ورصدتها "سبق" بالكلمة والصورة.

وفي مقدمة هذه الأحداث، التي شكلت مفاجأة سارة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين، الأمر الملكي الكريم بتقديم موعد اختبارات نهاية العام الدراسي؛ وبالتالي تقديم موعد الإجازة الصيفية. وكذلك توجُّه خادم الحرمين الشريفين إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ومن الأحداث السياسية استقبال سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء اليابان في العلا، في يوم وصفه "الضيف" بأنه "لن ينسى". واقتصاديًّا، افتتح وزير الطاقة أعمال الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي لتقنية البترول باستضافة أرامكو السعودية. وأيضًا تدني انخفاض الحرارة في الرياض إلى مستوى أقل منه في مدن أوروبية.. فيما أعلنت وزارة التعليم تدريس اللغة الصينية في ثلاث مناطق. وهنا الرصد الكامل لمجريات الأحداث:

تقديم الاختبارات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441 هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ الموافق 14/ 5/ 2020م. وأوضح وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الاختبارات تعكس اهتمامه - رعاه الله - بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي.

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تقديم التعزية

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض متوجهًا إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله-. وقد غادر في معيته -حفظه الله- كل من: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز.

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ضيافة ولي العهد

دار حديث ودي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالعلا عند استضافته هناك في بيت الشعر، وعلى ضوء النار، على أنغام السامري الحائلي، في مشهد عكس التراث الشعبي والهوية السعودية؛ فأُعجب الوفد الياباني بالعلا، وقال "شينزو": "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم". وقال ولي العهد لضيفه الياباني: "غالبًا نقضي الشتاء من أسبوعين لثلاثة أسابيع في هذه المنطقة. وهذه الخيمة شعبية، وهي تراثية تمامًا تمامًا.. حتى الطعام اليوم سيكون شعبيًّا.. أتمنى أن يعجبك". ثم ارتدى "شينزو" "الفروة"، وقال: "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم".

https://sabq.org/9ZkBhn



النفط والغاز

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول الذي استضافته أرامكو السعودية على مدى ثلاثة أيام، وذلك في مركز معارض الظهران الدولية "إكسبو" بالدمام. وسلط المؤتمر والمعرض الدولي الضوء على تخصصات النفط والغاز من خلال مشاركة أكثر من 8000 متخصص في هذا الجانب.

https://sabq.org/JvWQNs

40 عامًا

بدأ المصلون الصلاة في مساجد منطقتَي مكة المكرمة والباحة بعد أن انتهت أعمال المرحلة الأولى لمشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"؛ إذ بدأ مسجد جرير البجلي ومسجد سليمان بمدينة الطائف ومساجد الملد والأطاولة والظفير في منطقة الباحة في استقبال المصلين بعد أن توقفت الصلاة في عدد من المساجد لفترة تتراوح بين 40 و60 عامًا. ويعتبر مسجد جرير الجبلي الذي أُنشئ في السنة الـ10 للهجرة، وتبلغ مساحته 350 مترًا مربعًا، من أقدم المساجد التاريخية في منطقة مكة المكرمة، وينسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي. وقد ظلت الصلاة تُقام في المسجد إلى فترة قريبة حتى تم بناء المسجد الكبير المجاور لمسجد البجلي.

https://sabq.org/kmv348

رالي داكار

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفائزين برالي داكار السعودية 2020، الذي وصل لآخر مراحله في "القدية" بعد مشوار بدأ منذ الرابع من يناير عبر مراحل عدة. وقال الأمير الفيصل بعد التتويج: "نحمد الله على ختام هذا الحدث العالمي الكبير (رالي داكار)، الذي يقام على أرضنا الغالية لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية. وأرفع كل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي كانت السبب بعد الله ـ عز وجل ـ في إقامة هذا الحدث الضخم والكبير هنا في السعودية".

https://sabq.org/tLDyWV

6 ملايين طالب

تستقبل مدارس التعليم العام في السعودية صباح الأحد أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي. وأكدت وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم. مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب. وتشير إحصاءات التعليم إلى تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس السعودية، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى، بنسبة 100 %، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم.

https://sabq.org/4npCMq

الصندوق العقاري

أعلن صندوق التنمية العقارية انتهاءه من كامل "قوائم الانتظار" بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن، ممن يمثلون آخر دفعة لدى الصندوق؛ للحصول على قروض عقارية مدعومة ضمن 480 ألف مستفيد. معلنًا في الوقت ذاته الانتهاء من عبارة "على قائمة الانتظار" من قاموس الصندوق؛ إذ يستطيع المستفيد الحصول على القرض العقاري المدعوم عبر خدمة الاستحقاق الفوري المتوافرة على تطبيق سكني الإلكتروني، واستعراض عروض الأسعار عبر أكثر من 17 جهة تمويلية، واختيار الوحدات السكنية التي تلائمهم.

https://sabq.org/ynjrXq

توجيه وزاري

وجَّه وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

https://sabq.org/9gph4b

باريس ولندن

تخطت الرياض في الأسبوع الماضي كلاً من: باريس ولندن في انخفاض درجات الحرارة؛ إذ سجلت أربع درجات مئوية، بينما سجلت المدينتان الأوروبيتان 10 و12 درجة مئوية؛ إذ تأثرت بالموجة القطبية التي ضربت معظم مناطق السعودية خلال الفترة الماضية، وتكوَّن إثرها الصقيع.

وحذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني من أن الأيام القادمة ستكون أشد برودة، وقال: من المتوقع أن تشهد السعودية موجة برد خامسة منذ دخول فصل الشتاء، وهي الآن تبتعد عن الرياض من 50-70 كلم، وهذه الموجة التي من المتوقع أن تستمر أيامًا عدة ذات منشأ قطبي.

https://sabq.org/9tpNJq

فعاليات الحوار

اجتمعت مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، للمرة الأولى منذ تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال المنبثقة منها. وشهد افتتاح الاجتماع، الذي تتواصل فعالياته ثلاثة أيام في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، حضور ومشاركة أكثر من 500 شخصية من رواد الصناعة؛ وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الأولية لمجموعة الأعمال السعودية، ولاسيما محورها الرئيس لهذه النسخة "سيدات الأعمال".

https://sabq.org/WnVHYM

الجمال والثلوج

على مدار الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام الأجنبية مقطع فيديو ساحرًا من تبوك لمشاهد تساقُط الثلوج إلى جوار الجِمال العربية. وتفاعلت شبكة “ABC New”مع المشهد الخلاب الذي تظهر فيه الجِمال وهي ترعى في منطقة غطتها الثلوج بالكامل في تبوك شمال غرب السعودية.

وكتبت الشبكة الأمريكية الشهيرة أن العاصفة القوية حوّلت أجزاء من صحراء السعودية إلى أرض عجائب شتوية، مشيرة إلى أن تبوك تعد واحدة من أكثر المناطق برودة في السعودية. وأضافت "ABCNews"بأن المقطع الذي التُقط للمشهد سرعان ما انتشر عبر الإنترنت محققًا مشاهدات كثيفة في غضون ساعات؛ ليبدأ السعوديون في التوافد على مرتفعات تبوك التي غطتها الثلوج للاستمتاع بالمنظر والأجواء الشتوية، والثلوج التي نادرًا ما تتساقط على السعودية عامة.

https://sabq.org/g56RqX

السفارة السعودية بتركيا

حذرت السفارة السعودية في تركيا من مغبة الاستثمار هناك دون الإلمام الكامل بالقوانين، ومعرفة طرق البيع والشراء. وهو التحذير الذي أطلقته السفارة غير مرة. كما دعت السفارة المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار للتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول، وحذرت كذلك من الانسياق وراء العروض التسويقية غير الموثوقة.

https://sabq.org/jZJMGk

وزارة التعليم تعلن تدريس اللغة الصينية

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عن أن الوزارة ستبدأ مع بداية الفصل الثاني تدريس اللغة الصينية في ثماني مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، أربع منها في الرياض، واثنتان في جدة، واثنتان بالمنطقة الشرقية. وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع، يشمل الطالبات.

https://sabq.org/8kdW3r