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إيداع مليار و700 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يناير الماضي

أكد العصيمي التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي بإيداع مبالغ الدعم

أودع صندوق التنمية العقارية، مليارًا و699 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يناير 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن 342 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدّمت مليارًا و214 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و143 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وأفاد بأن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يناير 2020م، بلغت نحو 14 مليارًا و850 مليون ريال؛ موضحًا أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 10 مليارات و754 مليون ريال؛ بينما بلغ دعم "التمويل المدعوم" 2 مليار و747 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو مليار و349 مليون ريال.

وأكد التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي بإيداع مبالغ الدعم الشهرية في حسابات مستفيدي برنامج التمويل المدعوم ومبادراته منذ إعلان برنامج التحول عام 2017م؛ موضحًا أن العام 2019م، كان استثنائيًّا في حجم عقود التمويل الموقّعة حسب ما أعلنت عنه "ساما"؛ حيث تم توقيع أكثر من 179217 عقدًا تمويليًّا مقارنة بـ50.496 عقدًا عام 2018م؛ مشيرًا إلى أن الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل سجلت أرقامًا قياسية في تاريخها لعقود التمويل العقاري.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية -من خلال برنامج "سكني"- ابتكر عددًا من البرامج والممكنات؛ إسهامًا منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهّل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونيًّا؛ من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.

صندوق التنمية العقارية برنامج سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيداع مليار و700 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يناير الماضي
سبق

أودع صندوق التنمية العقارية، مليارًا و699 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يناير 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن 342 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدّمت مليارًا و214 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و143 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وأفاد بأن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يناير 2020م، بلغت نحو 14 مليارًا و850 مليون ريال؛ موضحًا أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 10 مليارات و754 مليون ريال؛ بينما بلغ دعم "التمويل المدعوم" 2 مليار و747 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو مليار و349 مليون ريال.

وأكد التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي بإيداع مبالغ الدعم الشهرية في حسابات مستفيدي برنامج التمويل المدعوم ومبادراته منذ إعلان برنامج التحول عام 2017م؛ موضحًا أن العام 2019م، كان استثنائيًّا في حجم عقود التمويل الموقّعة حسب ما أعلنت عنه "ساما"؛ حيث تم توقيع أكثر من 179217 عقدًا تمويليًّا مقارنة بـ50.496 عقدًا عام 2018م؛ مشيرًا إلى أن الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل سجلت أرقامًا قياسية في تاريخها لعقود التمويل العقاري.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية -من خلال برنامج "سكني"- ابتكر عددًا من البرامج والممكنات؛ إسهامًا منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهّل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونيًّا؛ من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
11:55 AM

إيداع مليار و700 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يناير الماضي

أكد العصيمي التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي بإيداع مبالغ الدعم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودع صندوق التنمية العقارية، مليارًا و699 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يناير 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن 342 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدّمت مليارًا و214 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و143 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وأفاد بأن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يناير 2020م، بلغت نحو 14 مليارًا و850 مليون ريال؛ موضحًا أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 10 مليارات و754 مليون ريال؛ بينما بلغ دعم "التمويل المدعوم" 2 مليار و747 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو مليار و349 مليون ريال.

وأكد التزام الصندوق للعام الرابع على التوالي بإيداع مبالغ الدعم الشهرية في حسابات مستفيدي برنامج التمويل المدعوم ومبادراته منذ إعلان برنامج التحول عام 2017م؛ موضحًا أن العام 2019م، كان استثنائيًّا في حجم عقود التمويل الموقّعة حسب ما أعلنت عنه "ساما"؛ حيث تم توقيع أكثر من 179217 عقدًا تمويليًّا مقارنة بـ50.496 عقدًا عام 2018م؛ مشيرًا إلى أن الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل سجلت أرقامًا قياسية في تاريخها لعقود التمويل العقاري.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية -من خلال برنامج "سكني"- ابتكر عددًا من البرامج والممكنات؛ إسهامًا منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهّل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونيًّا؛ من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.

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