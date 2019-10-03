أطلقت وزارة التعليم مؤخراً، الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة. وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى السماعيل؛ أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري. وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية. بدورها ذكرت مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقني، سامية المهوس؛ أن التطبيق الإلكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامَي الأندرويد والـIOS للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعليًّا ثريًّا ينمّي المعارف والمهارات. وأضافت المهوس أن الطفل يمكنه التسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.

"التعليم" تطلق تطبيقًا إلكترونيًّا مجانيًّا يستقبل أطفال الروضة الافتراضية عبدالحكيم شار سبق 2019-10-03 أطلقت وزارة التعليم مؤخراً، الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.



وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى السماعيل؛ أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري.



وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.



بدورها ذكرت مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقني، سامية المهوس؛ أن التطبيق الإلكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامَي الأندرويد والـIOS للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعليًّا ثريًّا ينمّي المعارف والمهارات.



وأضافت المهوس أن الطفل يمكنه التسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 05:13 PM

"التعليم" تطلق تطبيقًا إلكترونيًّا مجانيًّا يستقبل أطفال الروضة الافتراضية ضمن محتوى ثري وجاذب.. يستطيع من خلاله ممارسة جميع الأنشطة





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أطلقت وزارة التعليم مؤخراً، الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.



وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى السماعيل؛ أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري.



وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.



بدورها ذكرت مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقني، سامية المهوس؛ أن التطبيق الإلكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامَي الأندرويد والـIOS للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعليًّا ثريًّا ينمّي المعارف والمهارات.



وأضافت المهوس أن الطفل يمكنه التسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.