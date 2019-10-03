النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تطلق تطبيقًا إلكترونيًّا مجانيًّا يستقبل أطفال الروضة الافتراضية

ضمن محتوى ثري وجاذب.. يستطيع من خلاله ممارسة جميع الأنشطة

أطلقت وزارة التعليم مؤخراً، الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى السماعيل؛ أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري.

وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.

بدورها ذكرت مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقني، سامية المهوس؛ أن التطبيق الإلكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامَي الأندرويد والـIOS للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعليًّا ثريًّا ينمّي المعارف والمهارات.

وأضافت المهوس أن الطفل يمكنه التسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تطلق تطبيقًا إلكترونيًّا مجانيًّا يستقبل أطفال الروضة الافتراضية
سبق

أطلقت وزارة التعليم مؤخراً، الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى السماعيل؛ أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري.

وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.

بدورها ذكرت مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقني، سامية المهوس؛ أن التطبيق الإلكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامَي الأندرويد والـIOS للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعليًّا ثريًّا ينمّي المعارف والمهارات.

وأضافت المهوس أن الطفل يمكنه التسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
05:13 PM

"التعليم" تطلق تطبيقًا إلكترونيًّا مجانيًّا يستقبل أطفال الروضة الافتراضية

ضمن محتوى ثري وجاذب.. يستطيع من خلاله ممارسة جميع الأنشطة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,521

أطلقت وزارة التعليم مؤخراً، الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى السماعيل؛ أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري.

وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.

بدورها ذكرت مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقني، سامية المهوس؛ أن التطبيق الإلكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامَي الأندرويد والـIOS للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعليًّا ثريًّا ينمّي المعارف والمهارات.

وأضافت المهوس أن الطفل يمكنه التسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,527
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,445
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,488
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,133

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة