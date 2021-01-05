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لموقفه الإنساني.. أمير تبوك يشيد بشراء مواطن عقارات ورثة وإعادتها لهم لوجه الله

استقبله بالقصر الحكومي وأثنى مؤكداً أن ما قام به مفخرة للشعب السعودي بأكمله

أشاد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بالمواطن قاسم بن محمد القحطاني صاحب الموقف الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بمدينة تبوك؛ وذلك بشراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني الذي أقامته وزارة العدل مؤخراً بالمنطقة، وإرجاعها للورثة لوجه الله تعالى، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، للمواطن "القحطاني"، مساء أمس، في القصر الحكومي؛ حيث رحب به مُثنياً على موقفه النبيل تجاه الأسرة التي حضرت محاولةً استعادة عقاراتها.

وقال الأمير لـ"القحطاني": "ما قمتم به هو مفخرة للشعب السعودي بأكمله، وهذا عمل إنساني يفاخر به الجميع لم يسبقك أحد إليه، وسيجزيك الله في الدنيا خير ما عملتَ وفي الآخرة من محبة الناس لك ودعائهم".

وأضاف: "هذا أمر ليس بغريب عليكم ولا على إخوانكم وآباءكم وأجدادكم، وهذا عملهم وشيمهم في هذا البلد بنصرتهم للضعيف، والوقوف مع الملهوف والمحتاج، وهذا ما تَربينا عليه جميعنا، وأنت بهذا العمل قد ضربت أروع مثل في العمل الإنساني الذي نهنئك من خلاله ونهنئ تبوك بك، سائلاً الله له دوام التوفيق".

من جهته، أعرب "القحطاني" عن عظيم شكره لأمير منطقة تبوك؛ مؤكداً أن هذا ليس غريباً، فقد عُرف الأمير بحرصه -حفظه الله- على المبادرات الإنسانية والخيّرة، مبيناً أن أمير منطقة تبوك أنموذج وقدوة لأبناء المنطقة في عمل الخير، وهذا ديدن قيادتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لموقفه الإنساني.. أمير تبوك يشيد بشراء مواطن عقارات ورثة وإعادتها لهم لوجه الله
سبق

أشاد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بالمواطن قاسم بن محمد القحطاني صاحب الموقف الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بمدينة تبوك؛ وذلك بشراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني الذي أقامته وزارة العدل مؤخراً بالمنطقة، وإرجاعها للورثة لوجه الله تعالى، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، للمواطن "القحطاني"، مساء أمس، في القصر الحكومي؛ حيث رحب به مُثنياً على موقفه النبيل تجاه الأسرة التي حضرت محاولةً استعادة عقاراتها.

وقال الأمير لـ"القحطاني": "ما قمتم به هو مفخرة للشعب السعودي بأكمله، وهذا عمل إنساني يفاخر به الجميع لم يسبقك أحد إليه، وسيجزيك الله في الدنيا خير ما عملتَ وفي الآخرة من محبة الناس لك ودعائهم".

وأضاف: "هذا أمر ليس بغريب عليكم ولا على إخوانكم وآباءكم وأجدادكم، وهذا عملهم وشيمهم في هذا البلد بنصرتهم للضعيف، والوقوف مع الملهوف والمحتاج، وهذا ما تَربينا عليه جميعنا، وأنت بهذا العمل قد ضربت أروع مثل في العمل الإنساني الذي نهنئك من خلاله ونهنئ تبوك بك، سائلاً الله له دوام التوفيق".

من جهته، أعرب "القحطاني" عن عظيم شكره لأمير منطقة تبوك؛ مؤكداً أن هذا ليس غريباً، فقد عُرف الأمير بحرصه -حفظه الله- على المبادرات الإنسانية والخيّرة، مبيناً أن أمير منطقة تبوك أنموذج وقدوة لأبناء المنطقة في عمل الخير، وهذا ديدن قيادتنا الرشيدة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
09:30 AM

لموقفه الإنساني.. أمير تبوك يشيد بشراء مواطن عقارات ورثة وإعادتها لهم لوجه الله

استقبله بالقصر الحكومي وأثنى مؤكداً أن ما قام به مفخرة للشعب السعودي بأكمله

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بدر الجبل - تبوك
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أشاد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بالمواطن قاسم بن محمد القحطاني صاحب الموقف الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بمدينة تبوك؛ وذلك بشراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني الذي أقامته وزارة العدل مؤخراً بالمنطقة، وإرجاعها للورثة لوجه الله تعالى، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، للمواطن "القحطاني"، مساء أمس، في القصر الحكومي؛ حيث رحب به مُثنياً على موقفه النبيل تجاه الأسرة التي حضرت محاولةً استعادة عقاراتها.

وقال الأمير لـ"القحطاني": "ما قمتم به هو مفخرة للشعب السعودي بأكمله، وهذا عمل إنساني يفاخر به الجميع لم يسبقك أحد إليه، وسيجزيك الله في الدنيا خير ما عملتَ وفي الآخرة من محبة الناس لك ودعائهم".

وأضاف: "هذا أمر ليس بغريب عليكم ولا على إخوانكم وآباءكم وأجدادكم، وهذا عملهم وشيمهم في هذا البلد بنصرتهم للضعيف، والوقوف مع الملهوف والمحتاج، وهذا ما تَربينا عليه جميعنا، وأنت بهذا العمل قد ضربت أروع مثل في العمل الإنساني الذي نهنئك من خلاله ونهنئ تبوك بك، سائلاً الله له دوام التوفيق".

من جهته، أعرب "القحطاني" عن عظيم شكره لأمير منطقة تبوك؛ مؤكداً أن هذا ليس غريباً، فقد عُرف الأمير بحرصه -حفظه الله- على المبادرات الإنسانية والخيّرة، مبيناً أن أمير منطقة تبوك أنموذج وقدوة لأبناء المنطقة في عمل الخير، وهذا ديدن قيادتنا الرشيدة.

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