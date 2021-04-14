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1111 طالباً وطالبة من "تعليم صبيا" يجتازون مقياس موهبة 2020

الذي عُقد في الفترة من 5 يناير إلى 8 فبراير 2020م

أعلنت إدارة تعليم صبيا عن اجتياز 1111 طالباً وطالبة لمقياس موهبة 2020 بعد إتاحة المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الذي عُقد في الفترة من 5 يناير إلى 8 فبراير 2020م.

وأفاد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بأن عدد المسجلين من الطلاب 921 وعدد المختبرين 756 وعدد المجتازين 441‪ طالباً، وفي جانب الطالبات أفادت المساعدة للشؤون التعليمية بأن عدد المجتازات 670 طالبة من أصل 1200 تقدمن للاختبار من جميع المراحل بمستوياتها الثلاثة.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي لمجتازي موهبة من الطلاب والطالبات وأسرهم مؤكدا أن الوطن يعول الكثير على الموهوبين كسائر أبنائنا الطلاب؛ لكونهم قادة المستقبل وبهم تحقق الرؤية.

يذكر أن مقياس موهبة تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم منذ 2011 ويهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والأنماط والصور، ويتم إعداد "المقياس" من قبل لجنة علمية تحت إشراف موهبة وتنفيذ المركز الوطني للقياس بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.

وزارة التعلم تعليم صبيا موهبة

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1111 طالباً وطالبة من "تعليم صبيا" يجتازون مقياس موهبة 2020
سبق

أعلنت إدارة تعليم صبيا عن اجتياز 1111 طالباً وطالبة لمقياس موهبة 2020 بعد إتاحة المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الذي عُقد في الفترة من 5 يناير إلى 8 فبراير 2020م.

وأفاد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بأن عدد المسجلين من الطلاب 921 وعدد المختبرين 756 وعدد المجتازين 441‪ طالباً، وفي جانب الطالبات أفادت المساعدة للشؤون التعليمية بأن عدد المجتازات 670 طالبة من أصل 1200 تقدمن للاختبار من جميع المراحل بمستوياتها الثلاثة.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي لمجتازي موهبة من الطلاب والطالبات وأسرهم مؤكدا أن الوطن يعول الكثير على الموهوبين كسائر أبنائنا الطلاب؛ لكونهم قادة المستقبل وبهم تحقق الرؤية.

يذكر أن مقياس موهبة تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم منذ 2011 ويهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والأنماط والصور، ويتم إعداد "المقياس" من قبل لجنة علمية تحت إشراف موهبة وتنفيذ المركز الوطني للقياس بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:40 PM

1111 طالباً وطالبة من "تعليم صبيا" يجتازون مقياس موهبة 2020

الذي عُقد في الفترة من 5 يناير إلى 8 فبراير 2020م

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فهد كاملي - جازان
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أعلنت إدارة تعليم صبيا عن اجتياز 1111 طالباً وطالبة لمقياس موهبة 2020 بعد إتاحة المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الذي عُقد في الفترة من 5 يناير إلى 8 فبراير 2020م.

وأفاد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بأن عدد المسجلين من الطلاب 921 وعدد المختبرين 756 وعدد المجتازين 441‪ طالباً، وفي جانب الطالبات أفادت المساعدة للشؤون التعليمية بأن عدد المجتازات 670 طالبة من أصل 1200 تقدمن للاختبار من جميع المراحل بمستوياتها الثلاثة.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي لمجتازي موهبة من الطلاب والطالبات وأسرهم مؤكدا أن الوطن يعول الكثير على الموهوبين كسائر أبنائنا الطلاب؛ لكونهم قادة المستقبل وبهم تحقق الرؤية.

يذكر أن مقياس موهبة تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم منذ 2011 ويهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والأنماط والصور، ويتم إعداد "المقياس" من قبل لجنة علمية تحت إشراف موهبة وتنفيذ المركز الوطني للقياس بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.

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