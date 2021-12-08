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تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.. "أمانة الطائف" تطلق فعالية السعودية الخضراء

لتعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030

أطلقت أمانة الطائف بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع فعاليات "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية، من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة عملت على توسيع نطاق الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بالعمل على زيادة الغطاء النباتي، والمحافظة على البيئة؛ مؤكدًا أنها أطلقت العديد من الفرص التطوعية المهتمة بذلك من خلال البوابة الوطنية للتطوع؛ ليشارك المتطوعون من أبناء وبنات الطائف فيها لتعزيز التوعية بالطبيعة البيئية للمدينة وآليات المحافظة عليها وتوسيعها.

وبيّنت الأمانة أنها تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية ومواكبة أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المحافظة.

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تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.. "أمانة الطائف" تطلق فعالية السعودية الخضراء
سبق

أطلقت أمانة الطائف بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع فعاليات "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية، من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة عملت على توسيع نطاق الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بالعمل على زيادة الغطاء النباتي، والمحافظة على البيئة؛ مؤكدًا أنها أطلقت العديد من الفرص التطوعية المهتمة بذلك من خلال البوابة الوطنية للتطوع؛ ليشارك المتطوعون من أبناء وبنات الطائف فيها لتعزيز التوعية بالطبيعة البيئية للمدينة وآليات المحافظة عليها وتوسيعها.

وبيّنت الأمانة أنها تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية ومواكبة أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المحافظة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:30 AM

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.. "أمانة الطائف" تطلق فعالية السعودية الخضراء

لتعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت أمانة الطائف بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع فعاليات "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية، من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة عملت على توسيع نطاق الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بالعمل على زيادة الغطاء النباتي، والمحافظة على البيئة؛ مؤكدًا أنها أطلقت العديد من الفرص التطوعية المهتمة بذلك من خلال البوابة الوطنية للتطوع؛ ليشارك المتطوعون من أبناء وبنات الطائف فيها لتعزيز التوعية بالطبيعة البيئية للمدينة وآليات المحافظة عليها وتوسيعها.

وبيّنت الأمانة أنها تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية ومواكبة أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المحافظة.

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