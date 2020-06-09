السودان: تسجيل 161 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السودانية يوم الاثنين تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 372 حالة.

وأعلنت عن ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 6242 حالة؛ فيما تماثلت 45 حالة مصابة للشفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء 2059 حالة.