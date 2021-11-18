حلّت الأمطار فإياك والصرير.. روشتة لـ"المواصفات" عن مكابح السيارات وأعطالها

مع ذوي الاحتياجات تُزَوّد برئيسيٍّ للتحكم المختلف وفي المتناول بلا خلع لحزام الأمان

نصحت #هيئة_المواصفات، بضرورة فحص مكابح السيارة بشكل دوري خاصة مع نزول الأمطار.

وقالت الهيئة، أمس، ضمن حملتها التوعوية #لازم_تعرف، أن من المهم أن تكون مكابح السيارة بحالة جيدة باستمرار مع استخدامها بحرص وقت الأمطار.

يُذكر أن "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، اعتنت بالمواصفات الفنية للسيارات؛ حيث اهتمت بالمواصفات والمتطلبات الخاصة بنظام المكابح المُرفق بالسيارة؛ باعتباره أحد أهم عناصر التحكم في السيارة في حال الأخطار المفاجئة أثناء القيادة.

ومكابح السيارة هي أحد المكونات المهمة في منظومة التحكم بالحركة الميكانيكية، وهي الجزء الذي ينقل الطاقة اللازمة للكبح والتوقف التام أو تخفيف السرعة والحفاظ على الثبات التام أثناء وقوف السيارة.

وتؤكد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضرورة مراعاة بعض الأمور المتعلقة بأعطال مكابح السيارة؛ منها مثلًا اختلاف قوة المكابح بين جهتي السيارة اليمنى واليسرى؛ مما يسبب انحراف السيارة عند التوقف المفاجئ أو حدوث انقلاب، وكذلك مراعاة تجنب الصدأ الذي قد يلحق بأنابيب الكبح، بالإضافة إلى صدور صوت صرير عند الدعس على المكابح؛ وهو أمر يتطلب الفحص ومعالجة المشكلة فورًا.

وانطلاقًا من اهتمام الهيئة بحماية المستهلك وحفظ سلامته، قدّمت الهيئة عبر مواصفاتها، مجموعة من المتطلبات العامة المتعلقة بمكابح السيارة؛ منها ما يخص عملية تصنيع أجزاء المكبح نفسه، مثل أسطوانة الاحتكاك أو البطانة أو خراطيم التوصيل؛ بحيث يجب ألا تحتوي على أي مواد ضارة بالصحة العامة بشكل مباشر أو بعد اتحادها بعناصر أخرى، ومن تلك المواد الأسبستوس أو الكادميوم.

القدم اليمنى للتحكم

وحددت المتطلبات المدرجة بالمواصفات، ضرورة أن يقع تأثير قوة الكبح مباشرة على أسطح كبح دائمة التثبيت في عجلات السيارة؛ وذلك عن طريق إجراء توصيل ذي متانة كافية.

وبالحديث عن دواسة المكبح الرئيسي؛ يجب أن توضع بطريقة تُمكّن السائق من أن يتحكم فيها عن طريق قدمه اليمنى، ولا يمنع ذلك أن يكون في مقدور السائق استخدام كلتا قدميه للتحكـم في الدواسة.

أما سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، فتُزَوَّد بمكبح رئيسي يتم التحكم فيه بطريقة مختلفة، وفي حالة كون أداة التحكم في المكبح الرئيسي يدوية؛ فإن وضعها يجب أن يكون في متناول يد السائق بدون خلع حزام الأمان ثلاثي التثبيت.

و"مكبح الانتظار" هو الوسيلة أو الأداة التي تُستخدم كعملية كبح أو تثبيت أثناء الوقوف، وغالبًا يقتصر تأثيرها على العجلتين الخلفيتين فقط، وقد حددت المتطلبات العامة الورادة بالمواصفات، ضرورة أن يكون السائق قادرًا على إيقاف السيارة، وهي تسير بسرعة تصل لـ20كم في الساعة، مع قدرته على الحفاظ على توقف السيارة.

مكابح جر المقطورات

وفي السيارات المخصصة لجر المقطورات التي تعمل بمكبح مرتبط بمجموعة مكبح السيارة القاطرة؛ فيجب أن تزود بأداة تمنع توقف أداء المكبح الرئيسي للسيارة في حال حدوث خلل في الوصلة بين السيارة والمقطورة؛ على أن تصمم هذه الأداة بحيث تبدأ في العمل تلقائيًّا عندما ينخفض الضغط في دائرة الكبح لأقل من 55% من الضغط المحدد.