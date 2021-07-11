أكدت المديرية العامة للجوازات أن السجن مدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والتشهير بالمخالف، عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج.
"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح
مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية قد تلامس الـ"50,000" ريال
أكدت المديرية العامة للجوازات أن السجن مدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والتشهير بالمخالف، عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج.
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"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريحمتعب البقمي سبق 2021-07-11
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:42 PM
"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح
مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية قد تلامس الـ"50,000" ريال
أكدت المديرية العامة للجوازات أن السجن مدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والتشهير بالمخالف، عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج.
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