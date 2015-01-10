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وزير الخارجية يزور سفارة خادم الحرمين في تونس ويلتقي منسوبيها

أكد على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في خدمة مصالح المملكة

قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق، بزيارة مقر سفارة المملكة العربية السعودية في تونس، وذلك في إطار زيارة سموه للجمهورية التونسية.

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي وأعضاء السفارة.

وفي لقاء مع منسوبي السفارة أكد سموه على أهمية الدور الذي يقومون به مع زملائهم في البعثات الدبلوماسية حول العالم في خدمة مصالح المملكة، مشيراً إلى الاستحقاقات التي تستعد لها المملكة وفي مقدمتها رئاسة قمة دول مجموعة العشرين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح هذا التجمع العالمي الهام، والذي يأتي تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على كافة الصعد الإقليمية والدولية.

وقد أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تونس مأدبة عشاء تكريماً لسموه والوفد المرافق حضرها عدد من المسؤولين التونسيين في مقدمتهم كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية السيد صبري باش طبجي، إلى جانب بعض الشخصيات البرلمانية وعدد من رجال الأعمال والإعلام.

وزير الخارجية السفارة السعودية في تونس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يزور سفارة خادم الحرمين في تونس ويلتقي منسوبيها
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قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق، بزيارة مقر سفارة المملكة العربية السعودية في تونس، وذلك في إطار زيارة سموه للجمهورية التونسية.

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي وأعضاء السفارة.

وفي لقاء مع منسوبي السفارة أكد سموه على أهمية الدور الذي يقومون به مع زملائهم في البعثات الدبلوماسية حول العالم في خدمة مصالح المملكة، مشيراً إلى الاستحقاقات التي تستعد لها المملكة وفي مقدمتها رئاسة قمة دول مجموعة العشرين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح هذا التجمع العالمي الهام، والذي يأتي تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على كافة الصعد الإقليمية والدولية.

وقد أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تونس مأدبة عشاء تكريماً لسموه والوفد المرافق حضرها عدد من المسؤولين التونسيين في مقدمتهم كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية السيد صبري باش طبجي، إلى جانب بعض الشخصيات البرلمانية وعدد من رجال الأعمال والإعلام.

10 يناير 2020 - 15 جمادى الأول 1441
12:34 AM

وزير الخارجية يزور سفارة خادم الحرمين في تونس ويلتقي منسوبيها

أكد على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في خدمة مصالح المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق، بزيارة مقر سفارة المملكة العربية السعودية في تونس، وذلك في إطار زيارة سموه للجمهورية التونسية.

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي وأعضاء السفارة.

وفي لقاء مع منسوبي السفارة أكد سموه على أهمية الدور الذي يقومون به مع زملائهم في البعثات الدبلوماسية حول العالم في خدمة مصالح المملكة، مشيراً إلى الاستحقاقات التي تستعد لها المملكة وفي مقدمتها رئاسة قمة دول مجموعة العشرين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح هذا التجمع العالمي الهام، والذي يأتي تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على كافة الصعد الإقليمية والدولية.

وقد أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تونس مأدبة عشاء تكريماً لسموه والوفد المرافق حضرها عدد من المسؤولين التونسيين في مقدمتهم كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية السيد صبري باش طبجي، إلى جانب بعض الشخصيات البرلمانية وعدد من رجال الأعمال والإعلام.

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