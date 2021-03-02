النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرارات وبرامج وخطط.. "السديس": سلامة قاصدي الحرمين أولى أولويات القيادة

نوّه بأن منسوبي "الرئاسة" على استعداد لمواكبة أي مستجدات في ظل الجائحة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، أولى أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وبيّن الرئيس العام، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حظيت منذ رصد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة في كافة الاحتياجات والمتطلبات المعينة على تأدية قاصدي الحرمين الشريفين النسك والعبادات في أجواء إيمانية وبيئة صحية، مراعية لكافة متطلبات مكافحة العدوى، وذلك يؤكد مدى العناية والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإشرافهم المباشر والمتواصل على كل ما من شأنه خدمة الحاج والمعتمر والزائر.
وأضاف: "أسهمت حِزم القرارات والبرامج والخطط التي استحدثتها قيادة المملكة العربية السعودية -بعد عون الله وتوفيقه- في المحافظة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، والسماح بعودة تدريجية لأداء النسك والعبادات للقاصدين من الداخل والخارج، وفق أحدث وأضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية العالمية"؛ منوهًا بأن كافة منسوبي رئاسة شؤون الحرمين على استعداد تام لمواكبة أي مستجدات أو متغيرات تساعد على تقديم أفضل الخدمات المساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة القاصدين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
واختتم "السديس" تصريحه بالدعاء للقيادة الرشيدة أن يحفظهم الله، وأن يوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يعلي بالحق كلمتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها وريادتها للعالمَين العربي والإسلامي، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين وضيوفهما.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرارات وبرامج وخطط.. "السديس": سلامة قاصدي الحرمين أولى أولويات القيادة
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، أولى أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وبيّن الرئيس العام، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حظيت منذ رصد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة في كافة الاحتياجات والمتطلبات المعينة على تأدية قاصدي الحرمين الشريفين النسك والعبادات في أجواء إيمانية وبيئة صحية، مراعية لكافة متطلبات مكافحة العدوى، وذلك يؤكد مدى العناية والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإشرافهم المباشر والمتواصل على كل ما من شأنه خدمة الحاج والمعتمر والزائر.
وأضاف: "أسهمت حِزم القرارات والبرامج والخطط التي استحدثتها قيادة المملكة العربية السعودية -بعد عون الله وتوفيقه- في المحافظة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، والسماح بعودة تدريجية لأداء النسك والعبادات للقاصدين من الداخل والخارج، وفق أحدث وأضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية العالمية"؛ منوهًا بأن كافة منسوبي رئاسة شؤون الحرمين على استعداد تام لمواكبة أي مستجدات أو متغيرات تساعد على تقديم أفضل الخدمات المساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة القاصدين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
واختتم "السديس" تصريحه بالدعاء للقيادة الرشيدة أن يحفظهم الله، وأن يوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يعلي بالحق كلمتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها وريادتها للعالمَين العربي والإسلامي، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين وضيوفهما.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:11 AM

قرارات وبرامج وخطط.. "السديس": سلامة قاصدي الحرمين أولى أولويات القيادة

نوّه بأن منسوبي "الرئاسة" على استعداد لمواكبة أي مستجدات في ظل الجائحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
245

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، أولى أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وبيّن الرئيس العام، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حظيت منذ رصد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة في كافة الاحتياجات والمتطلبات المعينة على تأدية قاصدي الحرمين الشريفين النسك والعبادات في أجواء إيمانية وبيئة صحية، مراعية لكافة متطلبات مكافحة العدوى، وذلك يؤكد مدى العناية والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإشرافهم المباشر والمتواصل على كل ما من شأنه خدمة الحاج والمعتمر والزائر.
وأضاف: "أسهمت حِزم القرارات والبرامج والخطط التي استحدثتها قيادة المملكة العربية السعودية -بعد عون الله وتوفيقه- في المحافظة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، والسماح بعودة تدريجية لأداء النسك والعبادات للقاصدين من الداخل والخارج، وفق أحدث وأضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية العالمية"؛ منوهًا بأن كافة منسوبي رئاسة شؤون الحرمين على استعداد تام لمواكبة أي مستجدات أو متغيرات تساعد على تقديم أفضل الخدمات المساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة القاصدين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
واختتم "السديس" تصريحه بالدعاء للقيادة الرشيدة أن يحفظهم الله، وأن يوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يعلي بالحق كلمتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها وريادتها للعالمَين العربي والإسلامي، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين وضيوفهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,587
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,939

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة