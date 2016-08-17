احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
"آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض
احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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"آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-17
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:53 PM
"آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض
احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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