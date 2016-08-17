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"آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض

احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

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"آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض
سبق

احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:53 PM

"آل لبدة" تحتفل بزواج "ناصر" في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت أسرة آل لبدة بمنزل المستشار الفريق فيصل بن لبدة بزواج ابنهم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر لبدة بمدينة الرياض بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

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