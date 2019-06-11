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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي

"الفارس": امتداداً لخطة تغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام 2020م لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- سبتمبر 2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 16 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأكد أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام 2020م لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- سبتمبر 2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 16 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأكد أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:01 AM

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي

"الفارس": امتداداً لخطة تغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام 2020م لاستيراد 960 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- سبتمبر 2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 16 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأكد أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

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