النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجهات الأمنية تقبض على أطراف فيديو الاعتداء

قبضت الجهات الأمنية في عسير على عدد من المتهمين بالاعتداء على شاب في حادثة تم تداول مقاطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في القضية التي تشهد ادعاءات من الطرفين.

ووفقاً للمعلومات قدم شاب بلاغاً يتهم فيه أشخاصاً بالاعتداء عليه وتصويره عبر برنامج سناب شات، حيث قبضت الجهات الأمنية على المتهمين الذين وجهوا اتهامات للشاب بقيامه بسب وشتم وتهديد أحد أقاربهم عبر فيديو في تطبيق سناب شات.

الجهات المعنية تواصل التحقيقات لاستكمال إجراءات القضية.

اعتداء على شاب الجهات الأمنية عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجهات الأمنية تقبض على أطراف فيديو الاعتداء
سبق

قبضت الجهات الأمنية في عسير على عدد من المتهمين بالاعتداء على شاب في حادثة تم تداول مقاطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في القضية التي تشهد ادعاءات من الطرفين.

ووفقاً للمعلومات قدم شاب بلاغاً يتهم فيه أشخاصاً بالاعتداء عليه وتصويره عبر برنامج سناب شات، حيث قبضت الجهات الأمنية على المتهمين الذين وجهوا اتهامات للشاب بقيامه بسب وشتم وتهديد أحد أقاربهم عبر فيديو في تطبيق سناب شات.

الجهات المعنية تواصل التحقيقات لاستكمال إجراءات القضية.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:49 AM

الجهات الأمنية تقبض على أطراف فيديو الاعتداء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,976

قبضت الجهات الأمنية في عسير على عدد من المتهمين بالاعتداء على شاب في حادثة تم تداول مقاطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في القضية التي تشهد ادعاءات من الطرفين.

ووفقاً للمعلومات قدم شاب بلاغاً يتهم فيه أشخاصاً بالاعتداء عليه وتصويره عبر برنامج سناب شات، حيث قبضت الجهات الأمنية على المتهمين الذين وجهوا اتهامات للشاب بقيامه بسب وشتم وتهديد أحد أقاربهم عبر فيديو في تطبيق سناب شات.

الجهات المعنية تواصل التحقيقات لاستكمال إجراءات القضية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,874
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,515
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,882
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,396

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة