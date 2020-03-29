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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 16 حالة

"سكوت": معدل الارتفاع اليومي للإصابات انخفض

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 16 حالة، بعد وفاة امرأة (75 عامًا) في ولاية كوينزلاند ووفاة رجل في الثمانينات من العمر في مستشفى بمدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا. وكانت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز، قد أعلنت أمس وفاة امرأة (91 عامًا) كانت بدار رعاية مسنين في سيدني؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، انخفض الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقًا بين 25- 30%؛ بينما معدل الارتفاع خلال الأسبوع الماضي كان بين 13- 15%؛ مرجعًا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 16 حالة
سبق

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 16 حالة، بعد وفاة امرأة (75 عامًا) في ولاية كوينزلاند ووفاة رجل في الثمانينات من العمر في مستشفى بمدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا. وكانت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز، قد أعلنت أمس وفاة امرأة (91 عامًا) كانت بدار رعاية مسنين في سيدني؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، انخفض الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقًا بين 25- 30%؛ بينما معدل الارتفاع خلال الأسبوع الماضي كان بين 13- 15%؛ مرجعًا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:27 AM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 16 حالة

"سكوت": معدل الارتفاع اليومي للإصابات انخفض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 16 حالة، بعد وفاة امرأة (75 عامًا) في ولاية كوينزلاند ووفاة رجل في الثمانينات من العمر في مستشفى بمدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا. وكانت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز، قد أعلنت أمس وفاة امرأة (91 عامًا) كانت بدار رعاية مسنين في سيدني؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن معدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، انخفض الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى أن معدل الارتفاع الأسبوعي كان سابقًا بين 25- 30%؛ بينما معدل الارتفاع خلال الأسبوع الماضي كان بين 13- 15%؛ مرجعًا السبب في ذلك إلى الإجراءات المتشددة التي تتخذها حكومته.

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