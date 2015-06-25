"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وأضاف أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وأضاف أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
03:51 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وأضاف أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.