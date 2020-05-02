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ليبيا.. شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض: منها 3 مخالطين

سجّلت ليبيا 4 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد 58 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا.

وأشار المركز إلى أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء (حالة أساسية، و3 مخالطين).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليبيا.. شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت ليبيا 4 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد 58 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا.

وأشار المركز إلى أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء (حالة أساسية، و3 مخالطين).

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:29 PM

ليبيا.. شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض: منها 3 مخالطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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سجّلت ليبيا 4 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد 58 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس كورونا.

وأشار المركز إلى أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء (حالة أساسية، و3 مخالطين).

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