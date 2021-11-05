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فرق الهلال الأحمر تباشر حادث تصادم أسفر عن 7 إصابات بالرياض

علاج حالتين بالموقع.. ونقل 5 لمستشفى الإيمان وسعود الطبية

باشرت أربع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، يوم أمس الخميس، حادث تصادم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: تلقت غرفة العمليات بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن عدد من الإصابات بحي النفل بمخرج 5 شمال الرياض، وتوجّهت أربع فرق إسعافية للموقع، مع وجود القيادة الميدانية.

وأضاف: بعد فرز الحالات تبين وجود 7 مصابين تفاوتت حالاتهم ما بين متوسطة وخطيرة.

وأردف: عولجت حالتان في الموقع، وتم نقل خمس حالات عبر الفرق الإسعافية إلى مستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية.

وشدد "الجلاجل" على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرةً أو نقل الحالات والحوادث وإفساح المجال أم المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث، حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات.

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فرق الهلال الأحمر تباشر حادث تصادم أسفر عن 7 إصابات بالرياض
سبق

باشرت أربع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، يوم أمس الخميس، حادث تصادم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: تلقت غرفة العمليات بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن عدد من الإصابات بحي النفل بمخرج 5 شمال الرياض، وتوجّهت أربع فرق إسعافية للموقع، مع وجود القيادة الميدانية.

وأضاف: بعد فرز الحالات تبين وجود 7 مصابين تفاوتت حالاتهم ما بين متوسطة وخطيرة.

وأردف: عولجت حالتان في الموقع، وتم نقل خمس حالات عبر الفرق الإسعافية إلى مستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية.

وشدد "الجلاجل" على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرةً أو نقل الحالات والحوادث وإفساح المجال أم المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث، حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
03:22 PM

فرق الهلال الأحمر تباشر حادث تصادم أسفر عن 7 إصابات بالرياض

علاج حالتين بالموقع.. ونقل 5 لمستشفى الإيمان وسعود الطبية

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ذياب الشمري - الرياض
0
2,051

باشرت أربع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، يوم أمس الخميس، حادث تصادم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: تلقت غرفة العمليات بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن عدد من الإصابات بحي النفل بمخرج 5 شمال الرياض، وتوجّهت أربع فرق إسعافية للموقع، مع وجود القيادة الميدانية.

وأضاف: بعد فرز الحالات تبين وجود 7 مصابين تفاوتت حالاتهم ما بين متوسطة وخطيرة.

وأردف: عولجت حالتان في الموقع، وتم نقل خمس حالات عبر الفرق الإسعافية إلى مستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية.

وشدد "الجلاجل" على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرةً أو نقل الحالات والحوادث وإفساح المجال أم المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث، حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات.

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