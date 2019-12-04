إطلاق النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي "ips" بالرياض الأسبوع المقبل

الشركات المشاركة تقدم مشروعات للسعوديين والمصريين والجنسيات المختلفة

تنطلق في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر فعاليات النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي "ips"، بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي تنظمه شركة الإستراتيجي الإماراتية، وأعلنت إدارة المعرض أن المعرض يشارك فيه 12 مطوراً عقارياً مصرياً، حيث تقدم الشركات المشاركة حزمة متنوعة من المشروعات العمرانية للسعوديين وللمصريين والجنسيات المختلفة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التركيز خلال فترة المعرض على مشروعات مدن الجيل الرابع للمدن الذكية كـ"العاصمة الإدارية ومدينة المستقبل والعلمين ومدن الشروق وأكتوبر والساحل الشمالي والعين السخنة، وسوهاج والمنصورة الجديدة، ومصر الجديدة، والعبور"، وسط الطلب الكبير على تلك المناطق مؤخراً.

وأشارت إدارة المعرض إلى أن "الاستراتيجي" أعدت دراسة للسوق بالمملكة السعودية واحتياجات المصريين العاملين بها والسعوديين والجنسيات العربية الأخرى خاصة بعد صدور قانون الإقامة الجديد الذي يقدم عدة مزايا مقابل شراء عقار في مصر، في ظل تواجد " سيتي إيدج" كممثل للمطور الوطني بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة الإستراتيجي فرع مصر وإفريقيا، محمد الصعيدي أن النجاحات التي حققتها الـ 18 نسخة السابقة والتي أقيمت بدبي بمشاركات دولية، كانت كفيلة بتحقيق المشاركة المميزة للشركات المصرية بالنسخة الأولى للمعرض بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار العلاقات الإماراتية السعودية المصرية المميزة.



وأشار الصعيدي إلى أن النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي بالرياض مصرية خالصة، بمشاركة الأهلي للتنمية العقارية " صبور"، وسيتي إيدج والنساجون للتنمية العقارية فيما يقدم المعرض للحضور أفضل برامج التمويل والخدمات المصرفية من خلال البنك العربي الإفريقي وبنك البلاد السعودي للمصريين المغتربين والسعوديين أيضاً، بالتضافر مع الشركة المنظمة (IPS) ونخبة من المطورين العقاريين للترويج للمشروعات العقارية بالسوق المصرية.

