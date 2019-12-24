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"هدف" يطلق بوابة التثقيف والإرشاد المهني "سبل" لتمكين القوى الوطنية

توفر معلومات ومحتوى تفاعليًّا ومرئيًّا عن سوق العمل ومدعم بقياس

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم، بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، الهادفة إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعليًّا ومرئيًّا عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وتسعى منصة "سبل" إلى تمكين الطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني؛ في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة العربية السعودية من خلال استيراد وتكييف خدمات برنامج التثقيف والإرشاد المهني الأفضل في العالم وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات الوطن.

كما تهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بُعد وبشكل مباشر.

وتمكن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية سبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يطلق بوابة التثقيف والإرشاد المهني "سبل" لتمكين القوى الوطنية
سبق

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم، بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، الهادفة إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعليًّا ومرئيًّا عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وتسعى منصة "سبل" إلى تمكين الطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني؛ في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة العربية السعودية من خلال استيراد وتكييف خدمات برنامج التثقيف والإرشاد المهني الأفضل في العالم وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات الوطن.

كما تهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بُعد وبشكل مباشر.

وتمكن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
11:24 AM

"هدف" يطلق بوابة التثقيف والإرشاد المهني "سبل" لتمكين القوى الوطنية

توفر معلومات ومحتوى تفاعليًّا ومرئيًّا عن سوق العمل ومدعم بقياس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم، بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سبل)، الهادفة إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيًّا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعليًّا ومرئيًّا عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وتسعى منصة "سبل" إلى تمكين الطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني؛ في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة العربية السعودية من خلال استيراد وتكييف خدمات برنامج التثقيف والإرشاد المهني الأفضل في العالم وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات الوطن.

كما تهدف "سبل" إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد "سبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بُعد وبشكل مباشر.

وتمكن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

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