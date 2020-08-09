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روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا

الوضع الوبائي في موسكو حافظ على استقراره مع رصد 689 إصابة

سجلت روسيا اليوم الأحد 5189 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 5212 إصابة و129 وفاة أمس السبت، لتبلغ الحصيلة 887536 حالة، منها 14931 حالة وفاة.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، الذي أضاف أن 26,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وحسب التقرير، فإن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 ارتفع إلى 693422 بعد تسجيل 3215 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 179183 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" حافظ الوضع الوبائي في العاصمة موسكو على استقراره مع رصد 689 إصابة و12 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 691 إصابة و14 وفاة في الإحصائية السابقة، لتصل حصيلة الحالات إلى 246845 إصابة و4560 وفاة.

وبتسجيل 1278 حالة شفاء جديدة ارتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 188854 شخصاً.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا
سبق

سجلت روسيا اليوم الأحد 5189 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 5212 إصابة و129 وفاة أمس السبت، لتبلغ الحصيلة 887536 حالة، منها 14931 حالة وفاة.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، الذي أضاف أن 26,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وحسب التقرير، فإن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 ارتفع إلى 693422 بعد تسجيل 3215 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 179183 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" حافظ الوضع الوبائي في العاصمة موسكو على استقراره مع رصد 689 إصابة و12 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 691 إصابة و14 وفاة في الإحصائية السابقة، لتصل حصيلة الحالات إلى 246845 إصابة و4560 وفاة.

وبتسجيل 1278 حالة شفاء جديدة ارتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 188854 شخصاً.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:39 AM

روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا

الوضع الوبائي في موسكو حافظ على استقراره مع رصد 689 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا اليوم الأحد 5189 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 5212 إصابة و129 وفاة أمس السبت، لتبلغ الحصيلة 887536 حالة، منها 14931 حالة وفاة.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، الذي أضاف أن 26,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وحسب التقرير، فإن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 ارتفع إلى 693422 بعد تسجيل 3215 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 179183 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" حافظ الوضع الوبائي في العاصمة موسكو على استقراره مع رصد 689 إصابة و12 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 691 إصابة و14 وفاة في الإحصائية السابقة، لتصل حصيلة الحالات إلى 246845 إصابة و4560 وفاة.

وبتسجيل 1278 حالة شفاء جديدة ارتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 188854 شخصاً.

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