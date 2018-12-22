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"ولادة بيشة" تنجح في إنقاذ حياة مريضة تعاني من المشيمة المنزاحة

بعمر 26 عامًا وحامل في الأسبوع 34 وتعاني من آلام في البطن ونزيف

استقبلت طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة، مريضة تبلغ من العمر 26 عامًا، وهي تعاني من آلام في البطن ونزيف، كما أنها حامل في الأسبوع الـ34.

وتفصيلًا، أوضحت "صحة بيشة" أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للمريضة، قرر الفريق المعالِج إجراء تدخّل سريع وعملية؛ إذ كانت تعاني من المشيمة المنزاحة.

وأضافت "صحة بيشة" أنه خلال إجراء العملية الجراحية كانت المريضة تعاني من نزيف شديد داخل العملية، واستطاع الفريق المعالج السيطرة عليه بصعوبة والحفاظ على الرحم.

وقرر الفريق الطبي إدخالها للعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله لتقديم ومتابعة حالتها من قِبَل استشاريي العناية المركزة واستشاريي النساء والولادة وتقديم الرعاية الطبية لها، وإجراء علاج تحفظي والاستمرار في متابعة العلامات الحيوية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي تنعم بصحة وعافية، كما أن الطفل يتمتع بصحة جيدة وتم وضعه في العناية المركزة بسبب وزنه البالغ 1700 جرام.

يُذكر أن المريضة سَبَق أن أجري لها 5 عمليات ولادة قيصرية سابقة، وأن مثل هذه الحالات تعتبر من أصعب حالات النساء والولادة ونسبة استئصال الرحم كبيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ولادة بيشة" تنجح في إنقاذ حياة مريضة تعاني من المشيمة المنزاحة
سبق

استقبلت طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة، مريضة تبلغ من العمر 26 عامًا، وهي تعاني من آلام في البطن ونزيف، كما أنها حامل في الأسبوع الـ34.

وتفصيلًا، أوضحت "صحة بيشة" أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للمريضة، قرر الفريق المعالِج إجراء تدخّل سريع وعملية؛ إذ كانت تعاني من المشيمة المنزاحة.

وأضافت "صحة بيشة" أنه خلال إجراء العملية الجراحية كانت المريضة تعاني من نزيف شديد داخل العملية، واستطاع الفريق المعالج السيطرة عليه بصعوبة والحفاظ على الرحم.

وقرر الفريق الطبي إدخالها للعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله لتقديم ومتابعة حالتها من قِبَل استشاريي العناية المركزة واستشاريي النساء والولادة وتقديم الرعاية الطبية لها، وإجراء علاج تحفظي والاستمرار في متابعة العلامات الحيوية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي تنعم بصحة وعافية، كما أن الطفل يتمتع بصحة جيدة وتم وضعه في العناية المركزة بسبب وزنه البالغ 1700 جرام.

يُذكر أن المريضة سَبَق أن أجري لها 5 عمليات ولادة قيصرية سابقة، وأن مثل هذه الحالات تعتبر من أصعب حالات النساء والولادة ونسبة استئصال الرحم كبيرة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
12:14 PM

"ولادة بيشة" تنجح في إنقاذ حياة مريضة تعاني من المشيمة المنزاحة

بعمر 26 عامًا وحامل في الأسبوع 34 وتعاني من آلام في البطن ونزيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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استقبلت طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة، مريضة تبلغ من العمر 26 عامًا، وهي تعاني من آلام في البطن ونزيف، كما أنها حامل في الأسبوع الـ34.

وتفصيلًا، أوضحت "صحة بيشة" أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للمريضة، قرر الفريق المعالِج إجراء تدخّل سريع وعملية؛ إذ كانت تعاني من المشيمة المنزاحة.

وأضافت "صحة بيشة" أنه خلال إجراء العملية الجراحية كانت المريضة تعاني من نزيف شديد داخل العملية، واستطاع الفريق المعالج السيطرة عليه بصعوبة والحفاظ على الرحم.

وقرر الفريق الطبي إدخالها للعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله لتقديم ومتابعة حالتها من قِبَل استشاريي العناية المركزة واستشاريي النساء والولادة وتقديم الرعاية الطبية لها، وإجراء علاج تحفظي والاستمرار في متابعة العلامات الحيوية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي تنعم بصحة وعافية، كما أن الطفل يتمتع بصحة جيدة وتم وضعه في العناية المركزة بسبب وزنه البالغ 1700 جرام.

يُذكر أن المريضة سَبَق أن أجري لها 5 عمليات ولادة قيصرية سابقة، وأن مثل هذه الحالات تعتبر من أصعب حالات النساء والولادة ونسبة استئصال الرحم كبيرة.

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