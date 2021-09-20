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السعودية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج أممي لدعم الشعب الفلسطيني

"الواصل": القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا بالنسبة للمملكة

وقعت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" اليوم مذكرة تفاهم، من أجل دعم وحدة الشعب الفلسطيني بـ "الأونكتاد" المعنية بالجوانب الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى التوقيع بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، وأمين عام "الأونكتاد" الدكتور موخيسا كيتويي، ومدير شعبة دعم الشعب الفلسطيني في "الأونكتاد" الدكتور محمود الخفيف.

ووجّه أمين عام الأونكتاد الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل وشراكتها المستمرة مع الأونكتاد، والتزامها الدائم بمساعدة الشعب الفلسطيني أمام التحديات التي يواجهها، لافتًا إلى أن هذه المهمة كان تنفيذها سيكون صعبًا من دون المساهمة المالية التي تقدمها المملكة.

من جانب آخر أكد الدكتور عبد العزيز الواصل موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا بالنسبة للمملكة.

وأشاد بجهود "الأونكتاد" في العمل على تعزيز التجارة والتنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب في كل مناطق العالم وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون بين الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج أممي لدعم الشعب الفلسطيني
سبق

وقعت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" اليوم مذكرة تفاهم، من أجل دعم وحدة الشعب الفلسطيني بـ "الأونكتاد" المعنية بالجوانب الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى التوقيع بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، وأمين عام "الأونكتاد" الدكتور موخيسا كيتويي، ومدير شعبة دعم الشعب الفلسطيني في "الأونكتاد" الدكتور محمود الخفيف.

ووجّه أمين عام الأونكتاد الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل وشراكتها المستمرة مع الأونكتاد، والتزامها الدائم بمساعدة الشعب الفلسطيني أمام التحديات التي يواجهها، لافتًا إلى أن هذه المهمة كان تنفيذها سيكون صعبًا من دون المساهمة المالية التي تقدمها المملكة.

من جانب آخر أكد الدكتور عبد العزيز الواصل موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا بالنسبة للمملكة.

وأشاد بجهود "الأونكتاد" في العمل على تعزيز التجارة والتنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب في كل مناطق العالم وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون بين الجانبين.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
09:45 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
12:13 AM

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع برنامج أممي لدعم الشعب الفلسطيني

"الواصل": القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا بالنسبة للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" اليوم مذكرة تفاهم، من أجل دعم وحدة الشعب الفلسطيني بـ "الأونكتاد" المعنية بالجوانب الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى التوقيع بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، وأمين عام "الأونكتاد" الدكتور موخيسا كيتويي، ومدير شعبة دعم الشعب الفلسطيني في "الأونكتاد" الدكتور محمود الخفيف.

ووجّه أمين عام الأونكتاد الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل وشراكتها المستمرة مع الأونكتاد، والتزامها الدائم بمساعدة الشعب الفلسطيني أمام التحديات التي يواجهها، لافتًا إلى أن هذه المهمة كان تنفيذها سيكون صعبًا من دون المساهمة المالية التي تقدمها المملكة.

من جانب آخر أكد الدكتور عبد العزيز الواصل موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا بالنسبة للمملكة.

وأشاد بجهود "الأونكتاد" في العمل على تعزيز التجارة والتنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب في كل مناطق العالم وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون بين الجانبين.

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