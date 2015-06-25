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مستشفى صامطة العام يُفعِّل العمل بالنظام الإلكتروني في أقسام التنويم

يستخدم "التابلت" لمساعدة الكادر الطبي في تقليل مدة الانتظار وحفظ الوقت

فعَّل مستشفى صامطة العام العمل بالنظام الإلكتروني اللاسلكي في أقسام التنويم بالمستشفى، وذلك عبر استخدام أجهزة التابلت لتساعد الكادر الطبي في إدخال معلومات المرضى وتقليل مدة الانتظار وحفظ الوقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تفعيل الخدمات الرقمية في كافة المرافق الحكومية وخصوصاً الصحية.

حيث يستطيع الطبيب من مكان تواجده الاطلاع على ملف المريض ومعرفة تاريخه المرضي وكافة التحديثات من نتائج وفحوصات والاحتياجات الدورية للمريض ليصبح العمل أكثر سهولة ويتسنى الوصول لملفات المرضى الإلكترونية.

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مستشفى صامطة العام يُفعِّل العمل بالنظام الإلكتروني في أقسام التنويم
سبق

فعَّل مستشفى صامطة العام العمل بالنظام الإلكتروني اللاسلكي في أقسام التنويم بالمستشفى، وذلك عبر استخدام أجهزة التابلت لتساعد الكادر الطبي في إدخال معلومات المرضى وتقليل مدة الانتظار وحفظ الوقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تفعيل الخدمات الرقمية في كافة المرافق الحكومية وخصوصاً الصحية.

حيث يستطيع الطبيب من مكان تواجده الاطلاع على ملف المريض ومعرفة تاريخه المرضي وكافة التحديثات من نتائج وفحوصات والاحتياجات الدورية للمريض ليصبح العمل أكثر سهولة ويتسنى الوصول لملفات المرضى الإلكترونية.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:45 PM

مستشفى صامطة العام يُفعِّل العمل بالنظام الإلكتروني في أقسام التنويم

يستخدم "التابلت" لمساعدة الكادر الطبي في تقليل مدة الانتظار وحفظ الوقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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فعَّل مستشفى صامطة العام العمل بالنظام الإلكتروني اللاسلكي في أقسام التنويم بالمستشفى، وذلك عبر استخدام أجهزة التابلت لتساعد الكادر الطبي في إدخال معلومات المرضى وتقليل مدة الانتظار وحفظ الوقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تفعيل الخدمات الرقمية في كافة المرافق الحكومية وخصوصاً الصحية.

حيث يستطيع الطبيب من مكان تواجده الاطلاع على ملف المريض ومعرفة تاريخه المرضي وكافة التحديثات من نتائج وفحوصات والاحتياجات الدورية للمريض ليصبح العمل أكثر سهولة ويتسنى الوصول لملفات المرضى الإلكترونية.

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