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بالزي السعودي .. وفود مجموعة العشرين تزور مركز الخيل العربية بديراب

للاطلاع على السلالات النادرة .. وشاهدوا فعاليات فنية وشعبية منوعة

زارت الوفود الدولية لمجموعة العشرين مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وكان في استقبالهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان؛ ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الدكتور عبدالغني الفضل.

وأُقيم بمركز الملك عبدالعزيز احتفال كبير بمناسبة زيارة ضيوف المملكة تخلله عدد من الفعاليات واللوحات الفنية، كما شارك عدد من الفرق الشعبية بتقديم العرضة السعودية وفن السامري، وشهدت الوفود عروضاً للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات العربية الأخرى التي يمتلكها المركز.

والتقطت الوفود الصور التذكارية بالزي السعودي مع الخيل العربية والصقور، مبدين إعجابهم بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبالفعاليات التي لاقت استحسانهم.

قمة مجموعة العشرين بالرياض مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ديراب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالزي السعودي .. وفود مجموعة العشرين تزور مركز الخيل العربية بديراب
سبق

زارت الوفود الدولية لمجموعة العشرين مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وكان في استقبالهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان؛ ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الدكتور عبدالغني الفضل.

وأُقيم بمركز الملك عبدالعزيز احتفال كبير بمناسبة زيارة ضيوف المملكة تخلله عدد من الفعاليات واللوحات الفنية، كما شارك عدد من الفرق الشعبية بتقديم العرضة السعودية وفن السامري، وشهدت الوفود عروضاً للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات العربية الأخرى التي يمتلكها المركز.

والتقطت الوفود الصور التذكارية بالزي السعودي مع الخيل العربية والصقور، مبدين إعجابهم بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبالفعاليات التي لاقت استحسانهم.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:17 AM
اخر تعديل
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:50 PM

بالزي السعودي .. وفود مجموعة العشرين تزور مركز الخيل العربية بديراب

للاطلاع على السلالات النادرة .. وشاهدوا فعاليات فنية وشعبية منوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,068

زارت الوفود الدولية لمجموعة العشرين مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وكان في استقبالهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان؛ ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الدكتور عبدالغني الفضل.

وأُقيم بمركز الملك عبدالعزيز احتفال كبير بمناسبة زيارة ضيوف المملكة تخلله عدد من الفعاليات واللوحات الفنية، كما شارك عدد من الفرق الشعبية بتقديم العرضة السعودية وفن السامري، وشهدت الوفود عروضاً للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات العربية الأخرى التي يمتلكها المركز.

والتقطت الوفود الصور التذكارية بالزي السعودي مع الخيل العربية والصقور، مبدين إعجابهم بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبالفعاليات التي لاقت استحسانهم.

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