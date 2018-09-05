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مستشفى بمكة يعالج مريض "تضخم بروستاتا" بالأشعة التداخلية

أحد التدابير الطبية الحديثة والثابت علمياً منفعتها في هذه الحالات

نجح فريق وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية، في إدخال خدمة جديدة تتمثل في علاج تضخم البروستاتا الحميد المؤدي إلى احتباس البول عن طريق الأشعة التداخلية.

وقالت "صحة مكة المكرمة": تم تقديم هذه الخدمة لمريض سبعيني يعاني من احتباس البول المزمن بسبب تضخم البروستاتا الحميد، وعدم الاستجابة للأدوية، والاعتماد الكلي على قسطرة البول.

وأضافت: نظراً لحالة المريض الصحية والتي تجعل من الجراحة التقليدية إجراءً عالي الخطورة؛ فقد تم تحويل المريض لأطباء وحدة الأشعة التداخلية، الذين قاموا بمعاينة المريض ومراجعة الفحوصات وإجراء الأشعات اللازمة قبل إجراء العملية التداخلية باستخدام التخدير الموضعي فقط.

وأردفت: عند متابعة المريض على مدار الأشهر التالية، تَبَيّن احتباس البول بشكل كبير، وتمت إزالة قسطرة البول بشكل نهائي.

ويعد هذا الإجراء الطبي أحد التدابير الطبية الحديثة والثابت علمياً منفعتها في التعامل مع مثل هؤلاء المرضى.

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مستشفى بمكة يعالج مريض "تضخم بروستاتا" بالأشعة التداخلية
سبق

نجح فريق وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية، في إدخال خدمة جديدة تتمثل في علاج تضخم البروستاتا الحميد المؤدي إلى احتباس البول عن طريق الأشعة التداخلية.

وقالت "صحة مكة المكرمة": تم تقديم هذه الخدمة لمريض سبعيني يعاني من احتباس البول المزمن بسبب تضخم البروستاتا الحميد، وعدم الاستجابة للأدوية، والاعتماد الكلي على قسطرة البول.

وأضافت: نظراً لحالة المريض الصحية والتي تجعل من الجراحة التقليدية إجراءً عالي الخطورة؛ فقد تم تحويل المريض لأطباء وحدة الأشعة التداخلية، الذين قاموا بمعاينة المريض ومراجعة الفحوصات وإجراء الأشعات اللازمة قبل إجراء العملية التداخلية باستخدام التخدير الموضعي فقط.

وأردفت: عند متابعة المريض على مدار الأشهر التالية، تَبَيّن احتباس البول بشكل كبير، وتمت إزالة قسطرة البول بشكل نهائي.

ويعد هذا الإجراء الطبي أحد التدابير الطبية الحديثة والثابت علمياً منفعتها في التعامل مع مثل هؤلاء المرضى.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
12:34 PM

مستشفى بمكة يعالج مريض "تضخم بروستاتا" بالأشعة التداخلية

أحد التدابير الطبية الحديثة والثابت علمياً منفعتها في هذه الحالات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
7,452

نجح فريق وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية، في إدخال خدمة جديدة تتمثل في علاج تضخم البروستاتا الحميد المؤدي إلى احتباس البول عن طريق الأشعة التداخلية.

وقالت "صحة مكة المكرمة": تم تقديم هذه الخدمة لمريض سبعيني يعاني من احتباس البول المزمن بسبب تضخم البروستاتا الحميد، وعدم الاستجابة للأدوية، والاعتماد الكلي على قسطرة البول.

وأضافت: نظراً لحالة المريض الصحية والتي تجعل من الجراحة التقليدية إجراءً عالي الخطورة؛ فقد تم تحويل المريض لأطباء وحدة الأشعة التداخلية، الذين قاموا بمعاينة المريض ومراجعة الفحوصات وإجراء الأشعات اللازمة قبل إجراء العملية التداخلية باستخدام التخدير الموضعي فقط.

وأردفت: عند متابعة المريض على مدار الأشهر التالية، تَبَيّن احتباس البول بشكل كبير، وتمت إزالة قسطرة البول بشكل نهائي.

ويعد هذا الإجراء الطبي أحد التدابير الطبية الحديثة والثابت علمياً منفعتها في التعامل مع مثل هؤلاء المرضى.

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