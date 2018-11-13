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ولي العهد يستعرض مع وزير الخارجية البريطاني الشراكة بين البلدَيْن

بحثا المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة السعودية - البريطانية في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستعرض مع وزير الخارجية البريطاني الشراكة بين البلدَيْن
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة السعودية - البريطانية في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:36 AM

ولي العهد يستعرض مع وزير الخارجية البريطاني الشراكة بين البلدَيْن

بحثا المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة السعودية - البريطانية في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

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