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الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران وتايلاند بسبب فيروس "كورونا"

في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر

قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم: "إنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران وتايلاند بسبب فيروس "كورونا"
سبق

قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم: "إنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:54 PM

الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران وتايلاند بسبب فيروس "كورونا"

في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم: "إنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

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