مسالخ تبوك تستقبل خلال يومَي العيد أكثر من 8700 أضحية وسط أدق التدابير الوقائية

شهدت سهولة تامة في دخول وخروج المركبات واستلام وتسليم الأضاحي

استقبلت مسالخ منطقة تبوك خلال يومَي العيد الماضيَيْن ما يزيد على 8702 أضحية في 11 مسلخًا بالمنطقة.

وأكدت أمانة تبوك أن الأضاحي توزعت ما بين ثلاثة مسالخ في مدينة تبوك، منها المسلخ الأهلي الذي استقبل (1286) أضحية، ومسلخ حي النظيم (828) أضحية، فيما استقبل المسلخ الدولي (880) أضحية؛ ليبلغ إجمالي ما استُقبل في مدينة تبوك (2994) رأسًا من الأنعام، إضافة إلى (5656) أضحية استقبلتها مسالخ البلديات بمدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت "الأمانة" أن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين، وعمليات استلام وتسليم الأضاحي.. مشيرة إلى أنها قامت بتجهيز 11 مسلخًا رئيسًا بالمنطقة لاستقبال الأضاحي، بطاقة استيعابية تزيد على 4،730 أضحية يوميًّا، إضافة إلى الأضاحي التي استقبلتها المطابخ المؤقتة.

وأشارت إلى أنها قامت بإعداد خطة شاملة لتنظيم العمل، وتكثيف الجهود الدورية عبر الجولات الميدانية لضمان استمرارية العمل حرصًا على الصحة العامة، والتأكد من سلامة ما يقدَّم للاستهلاك خلال عيد الأضحى؛ ما كان له الأثر الأكبر في نجاح خطتها لمواجهة الإقبال المتزايد على المسالخ، 3 منها في مدينة تبوك بطاقة استيعابية يومية تبلغ 700 أضحية للمسلخ الواحد، و8 مسالخ في المحافظات والمراكز التابعة، بطاقة استيعابية تقارب 2630 أضحية؛ وذلك لضمان الذبح وفقًا للاشتراطات الصحية السليمة.

وأكدت أنها وجَّهت جميع المسالخ باتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي داخل غرف الانتظار، كما خصصت فرقًا ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.