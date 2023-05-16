24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقا لإحصاءات "الصحة" فيقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ 24 التالية: سكاكا، المبرز، الجفر، خميس مشيط، عنيزة، البدائع، الرس، عقلة الصقور، بيشة، سبت العلاية، أملج، حقل، ضباء، الوجه، القوز، عرعر، حزم الجلاميد، الدلم، ليلى، ضرماء، الزلفي، القويعية، رماح، القريات.