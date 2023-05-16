النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقا لإحصاءات "الصحة" فيقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ 24 التالية: سكاكا، المبرز، الجفر، خميس مشيط، عنيزة، البدائع، الرس، عقلة الصقور، بيشة، سبت العلاية، أملج، حقل، ضباء، الوجه، القوز، عرعر، حزم الجلاميد، الدلم، ليلى، ضرماء، الزلفي، القويعية، رماح، القريات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقا لإحصاءات "الصحة" فيقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ 24 التالية: سكاكا، المبرز، الجفر، خميس مشيط، عنيزة، البدائع، الرس، عقلة الصقور، بيشة، سبت العلاية، أملج، حقل، ضباء، الوجه، القوز، عرعر، حزم الجلاميد، الدلم، ليلى، ضرماء، الزلفي، القويعية، رماح، القريات.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:20 PM

24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,092

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقا لإحصاءات "الصحة" فيقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ 24 التالية: سكاكا، المبرز، الجفر، خميس مشيط، عنيزة، البدائع، الرس، عقلة الصقور، بيشة، سبت العلاية، أملج، حقل، ضباء، الوجه، القوز، عرعر، حزم الجلاميد، الدلم، ليلى، ضرماء، الزلفي، القويعية، رماح، القريات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,359

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة