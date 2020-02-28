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"إثراء" يعلن 6 رجب آخر موعد للتسجيل في مسابقة "قارئ العام"

ضمن البرنامج الوطني للقراءة "اقرأ" في نسخته السادسة

حدّد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم الأحد المقبل 6 رجب 1441هـ الموافق 1مارس 2020م، موعداً نهائياً لإغلاق باب التسجيل في مسابقة "قارئ العام"، أحد مسارات البرنامج الوطني للقراءة (اقرأ) والذي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة بين الشباب السعودي والعربي من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية.

وتدعم مسابقة (اقرأ) مسار المعرفة الذي يعد أحد المسارات الخمسة التي تقوم عليها برامج المركز، وهي: الإبداع، والثقافة، والمعرفة، والفن، والمجتمع، والتي صُمّمت لإحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي والمعرفي على مستوى المملكة والعالم.

ودعا (إثراء) الراغبين في الاشتراك بمسابقة قارئ العام للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج https://www.ireadaward.com، وتقديم مراجعة وافية لكتاب باللغة العربية من اختيار المشارك، حيث تشمل المراجعة أهم النقاط الرئيسية للكتاب، والتعريف بالكاتب وأخيراً رأي المشارك بالكتاب وسبب اختياره له.

وتستهدف مسابقة "قارئ العام" طلاب وطالبات التعليم العام من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، في حين تستمر مرحلة التصفيات الأولى حتى 5 شعبان 1441هـ الموافق (29 مارس 2020م).

وتأتي المسابقة بهدف المساهمة في زيادة نسبة الوعي بأهمية القراءة بين الشباب السعودي والعربي، بوصفها واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال المقبلة، وذلك من أجل غرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية لتحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

وتعتبر مسابقة "اقرأ"، التي تقام للعام السادس على التوالي، إحدى أهم مبادرات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، واستهدفت في نسختها الأولى لعام 2013م شباب وفتيات المنطقة الشرقية، فيما اشتملت في نسختها الثانية في عام 2014م على جميع مناطق المملكة، وضمّت في نسختها لعام 2015م مشاركات من المقيمين، ووصل عدد المشاركات في المسابقة لعام 2016م إلى أكثر من 14 ألف مشاركة، وبلغ مجموع المشاركات حتى العام الخامس أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية.

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إثراء" يعلن 6 رجب آخر موعد للتسجيل في مسابقة "قارئ العام"
سبق

حدّد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم الأحد المقبل 6 رجب 1441هـ الموافق 1مارس 2020م، موعداً نهائياً لإغلاق باب التسجيل في مسابقة "قارئ العام"، أحد مسارات البرنامج الوطني للقراءة (اقرأ) والذي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة بين الشباب السعودي والعربي من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية.

وتدعم مسابقة (اقرأ) مسار المعرفة الذي يعد أحد المسارات الخمسة التي تقوم عليها برامج المركز، وهي: الإبداع، والثقافة، والمعرفة، والفن، والمجتمع، والتي صُمّمت لإحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي والمعرفي على مستوى المملكة والعالم.

ودعا (إثراء) الراغبين في الاشتراك بمسابقة قارئ العام للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج https://www.ireadaward.com، وتقديم مراجعة وافية لكتاب باللغة العربية من اختيار المشارك، حيث تشمل المراجعة أهم النقاط الرئيسية للكتاب، والتعريف بالكاتب وأخيراً رأي المشارك بالكتاب وسبب اختياره له.

وتستهدف مسابقة "قارئ العام" طلاب وطالبات التعليم العام من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، في حين تستمر مرحلة التصفيات الأولى حتى 5 شعبان 1441هـ الموافق (29 مارس 2020م).

وتأتي المسابقة بهدف المساهمة في زيادة نسبة الوعي بأهمية القراءة بين الشباب السعودي والعربي، بوصفها واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال المقبلة، وذلك من أجل غرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية لتحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

وتعتبر مسابقة "اقرأ"، التي تقام للعام السادس على التوالي، إحدى أهم مبادرات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، واستهدفت في نسختها الأولى لعام 2013م شباب وفتيات المنطقة الشرقية، فيما اشتملت في نسختها الثانية في عام 2014م على جميع مناطق المملكة، وضمّت في نسختها لعام 2015م مشاركات من المقيمين، ووصل عدد المشاركات في المسابقة لعام 2016م إلى أكثر من 14 ألف مشاركة، وبلغ مجموع المشاركات حتى العام الخامس أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:20 AM

"إثراء" يعلن 6 رجب آخر موعد للتسجيل في مسابقة "قارئ العام"

ضمن البرنامج الوطني للقراءة "اقرأ" في نسخته السادسة

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حامد العلي - الظهران
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حدّد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم الأحد المقبل 6 رجب 1441هـ الموافق 1مارس 2020م، موعداً نهائياً لإغلاق باب التسجيل في مسابقة "قارئ العام"، أحد مسارات البرنامج الوطني للقراءة (اقرأ) والذي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة بين الشباب السعودي والعربي من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية.

وتدعم مسابقة (اقرأ) مسار المعرفة الذي يعد أحد المسارات الخمسة التي تقوم عليها برامج المركز، وهي: الإبداع، والثقافة، والمعرفة، والفن، والمجتمع، والتي صُمّمت لإحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي والمعرفي على مستوى المملكة والعالم.

ودعا (إثراء) الراغبين في الاشتراك بمسابقة قارئ العام للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج https://www.ireadaward.com، وتقديم مراجعة وافية لكتاب باللغة العربية من اختيار المشارك، حيث تشمل المراجعة أهم النقاط الرئيسية للكتاب، والتعريف بالكاتب وأخيراً رأي المشارك بالكتاب وسبب اختياره له.

وتستهدف مسابقة "قارئ العام" طلاب وطالبات التعليم العام من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، في حين تستمر مرحلة التصفيات الأولى حتى 5 شعبان 1441هـ الموافق (29 مارس 2020م).

وتأتي المسابقة بهدف المساهمة في زيادة نسبة الوعي بأهمية القراءة بين الشباب السعودي والعربي، بوصفها واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال المقبلة، وذلك من أجل غرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية لتحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.

وتعتبر مسابقة "اقرأ"، التي تقام للعام السادس على التوالي، إحدى أهم مبادرات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، واستهدفت في نسختها الأولى لعام 2013م شباب وفتيات المنطقة الشرقية، فيما اشتملت في نسختها الثانية في عام 2014م على جميع مناطق المملكة، وضمّت في نسختها لعام 2015م مشاركات من المقيمين، ووصل عدد المشاركات في المسابقة لعام 2016م إلى أكثر من 14 ألف مشاركة، وبلغ مجموع المشاركات حتى العام الخامس أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية.

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