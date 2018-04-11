شرطة الباحة: لا صحة للقبض على مصاب بكورونا حاول نقل العدوى

أكدت أن الشخص الذي ظهر بالمقطع مواطن لديه مشكلة صحية بعيدة عن الفيروس

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد آل طراد، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجهات الأمنية في المنطقة قبضت على شخص مصاب بفيروس كورونا؛ حاول نقل العدوى بالبصق على المواد الغذائية بأحد المحال التجارية بمدينة الباحة.

وأضاف العميد آل طراد بأنه بعد التثبُّت من الواقعة تبيَّن أن الشخص الذي ظهر بالمقطع مواطن، لديه مشكلة صحية، وما صدر عنه من سلوك كان نتيجة لذلك، وليس له علاقة بإصابته بفيروس كورونا.