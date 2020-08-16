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عالم أبحاث في المسرطنات يحذر من أوهام "شاي وقهوة النحافة".. ويؤكد: مضرة جدًا

يتحايلون على قرار منع أدوية التنحيف

حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، مما يسوقون له بمسميات "شاي النحافة" و"قهوة النحافة"، وقال كل هذه خدع وتحايل على قرار منع أدوية التنحيف، لأنها ضارة بالصحة، وتسبب إسهالًا شديدًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم.
وأكد "الخضيري" أن معظم أدوية التنحيف ممنوعة دولياً وصحياً لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها أو تعطي نحافة لمدة أسبوع ثم تعود السمنة أشد.
جاء ذلك في تغريدة للدكتور الخضيري على حسابه في "تويتر" قال فيها: "لأن أدوية التنحيف ضارة بالصحة وتسبب إسهال شديدًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم، ولأن معظم أدوية التنحيف ممنوعة دولياً وصحياً لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها أو تعطي نحافة لمدة أسبوع ثم تعود السمنة أشد مما سبق! فيتحايلون على المنع بخلط أدويتهم الضارة مع قهوة وشاي يسمونه شاي أوقهوة النحافة."

الدكتور فهد الخضيري شاي النحافة قهوة النحافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عالم أبحاث في المسرطنات يحذر من أوهام "شاي وقهوة النحافة".. ويؤكد: مضرة جدًا
سبق

حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، مما يسوقون له بمسميات "شاي النحافة" و"قهوة النحافة"، وقال كل هذه خدع وتحايل على قرار منع أدوية التنحيف، لأنها ضارة بالصحة، وتسبب إسهالًا شديدًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم.
وأكد "الخضيري" أن معظم أدوية التنحيف ممنوعة دولياً وصحياً لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها أو تعطي نحافة لمدة أسبوع ثم تعود السمنة أشد.
جاء ذلك في تغريدة للدكتور الخضيري على حسابه في "تويتر" قال فيها: "لأن أدوية التنحيف ضارة بالصحة وتسبب إسهال شديدًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم، ولأن معظم أدوية التنحيف ممنوعة دولياً وصحياً لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها أو تعطي نحافة لمدة أسبوع ثم تعود السمنة أشد مما سبق! فيتحايلون على المنع بخلط أدويتهم الضارة مع قهوة وشاي يسمونه شاي أوقهوة النحافة."

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
05:07 PM

عالم أبحاث في المسرطنات يحذر من أوهام "شاي وقهوة النحافة".. ويؤكد: مضرة جدًا

يتحايلون على قرار منع أدوية التنحيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، مما يسوقون له بمسميات "شاي النحافة" و"قهوة النحافة"، وقال كل هذه خدع وتحايل على قرار منع أدوية التنحيف، لأنها ضارة بالصحة، وتسبب إسهالًا شديدًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم.
وأكد "الخضيري" أن معظم أدوية التنحيف ممنوعة دولياً وصحياً لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها أو تعطي نحافة لمدة أسبوع ثم تعود السمنة أشد.
جاء ذلك في تغريدة للدكتور الخضيري على حسابه في "تويتر" قال فيها: "لأن أدوية التنحيف ضارة بالصحة وتسبب إسهال شديدًا وخللًا بفسيولوجيا الجسم، ولأن معظم أدوية التنحيف ممنوعة دولياً وصحياً لأضرارها بعيدة المدى أو عدم جدواها أو تعطي نحافة لمدة أسبوع ثم تعود السمنة أشد مما سبق! فيتحايلون على المنع بخلط أدويتهم الضارة مع قهوة وشاي يسمونه شاي أوقهوة النحافة."

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