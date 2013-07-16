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مكيفات وثلاجات وغسالات .. "التجارة": استدعاء 70 ألف جهاز

دعت المستهلكين إلى التواصل مع الشركات لاسترداد قيمتها أو استبدالها

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء أكثر من 70 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال عام 1440؛ شملت "مكيفات، ثلاجات، مجمدات، غسالات" لعدة طرازات مختلفة، وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وذلك بالنظر لما قد تسبّبه في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية عن المعلن عنه في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز، وبالتالي زيادة في قيمة فواتير الكهرباء على المستهلك.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين المستخدمين للأجهزة المشمولة بالاستدعاء، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات غير المطابقة، ومن ثم التواصل مع الشركات والوكلاء لسحب المنتج واسترداد مبلغ شرائه نقدياً، أو استبداله بمنتج آخر مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان استخدام أجهزة موفرة لاستهلاك الطاقة بما ينعكس إيجاباً على المستهلك.

وأوضحت أن جميع الاستدعاءات للمنتجات تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة https://recalls.sa، إضافة إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والنشر في الصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لاستدعاء المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وتوعية المستهلكين بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، وتقليل الهدر للطاقة وترشيد الاستهلاك.

وحثّت وزارة التجارة والاستثمار، عموم المستهلكين، على زيارة الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة (استدعاء) عبر: https://recalls.sa الذي يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات غير المطابقة لكفاءة الطاقة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، وأرقام التواصل الخاصة بالشركات والوكلاء لتلك المنتجات، ويعرض آخر المنتجات المستدعية بأرقامها التسلسلية.

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مكيفات وثلاجات وغسالات .. "التجارة": استدعاء 70 ألف جهاز
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء أكثر من 70 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال عام 1440؛ شملت "مكيفات، ثلاجات، مجمدات، غسالات" لعدة طرازات مختلفة، وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وذلك بالنظر لما قد تسبّبه في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية عن المعلن عنه في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز، وبالتالي زيادة في قيمة فواتير الكهرباء على المستهلك.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين المستخدمين للأجهزة المشمولة بالاستدعاء، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات غير المطابقة، ومن ثم التواصل مع الشركات والوكلاء لسحب المنتج واسترداد مبلغ شرائه نقدياً، أو استبداله بمنتج آخر مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان استخدام أجهزة موفرة لاستهلاك الطاقة بما ينعكس إيجاباً على المستهلك.

وأوضحت أن جميع الاستدعاءات للمنتجات تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة https://recalls.sa، إضافة إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والنشر في الصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لاستدعاء المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وتوعية المستهلكين بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، وتقليل الهدر للطاقة وترشيد الاستهلاك.

وحثّت وزارة التجارة والاستثمار، عموم المستهلكين، على زيارة الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة (استدعاء) عبر: https://recalls.sa الذي يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات غير المطابقة لكفاءة الطاقة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، وأرقام التواصل الخاصة بالشركات والوكلاء لتلك المنتجات، ويعرض آخر المنتجات المستدعية بأرقامها التسلسلية.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:26 PM

مكيفات وثلاجات وغسالات .. "التجارة": استدعاء 70 ألف جهاز

دعت المستهلكين إلى التواصل مع الشركات لاسترداد قيمتها أو استبدالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء أكثر من 70 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال عام 1440؛ شملت "مكيفات، ثلاجات، مجمدات، غسالات" لعدة طرازات مختلفة، وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وذلك بالنظر لما قد تسبّبه في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية عن المعلن عنه في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز، وبالتالي زيادة في قيمة فواتير الكهرباء على المستهلك.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين المستخدمين للأجهزة المشمولة بالاستدعاء، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات غير المطابقة، ومن ثم التواصل مع الشركات والوكلاء لسحب المنتج واسترداد مبلغ شرائه نقدياً، أو استبداله بمنتج آخر مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان استخدام أجهزة موفرة لاستهلاك الطاقة بما ينعكس إيجاباً على المستهلك.

وأوضحت أن جميع الاستدعاءات للمنتجات تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة https://recalls.sa، إضافة إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والنشر في الصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لاستدعاء المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وتوعية المستهلكين بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، وتقليل الهدر للطاقة وترشيد الاستهلاك.

وحثّت وزارة التجارة والاستثمار، عموم المستهلكين، على زيارة الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة (استدعاء) عبر: https://recalls.sa الذي يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات غير المطابقة لكفاءة الطاقة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، وأرقام التواصل الخاصة بالشركات والوكلاء لتلك المنتجات، ويعرض آخر المنتجات المستدعية بأرقامها التسلسلية.

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